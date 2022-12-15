Hindinin fiyatı cep yakıyor

Kandıra ilçesinde köylerdeki kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı. Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.
Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, "Elimizde çok fazla hindi kalmadı. Yaklaşık bin hindi yetiştirdik ve 300 civarı hindi kaldı. Yılbaşına kadar mutlaka satılır. Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor. Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.