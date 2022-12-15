15 Ara 2022 - 12:36- Eğitim G: 15 Ara 2022 - 12:39

1 milyon kişiye deprem eğitimi verecekler

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 1 milyon kişiye deprem eğitimi verme projesi kapsamında okullarda eğitimlere başladı. İzmit Lisesi'nde öğrencilere seminerde deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler, toplanma alanları ile deprem sonrası yapılacaklar anlatıldı
1 milyon kişiye deprem eğitimi verecekler mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 'Jandarmayla Sesimiz Duyulsun' projesi kapsamında 1 milyon kişiye 2023 yılı sonuna kadar deprem eğitimi verecek. Vatandaşlara deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında tahliye, yerleştirme ve afet farkındalık eğitimi veriliyor. Ekim ayında okullarda öğrenciler ve öğretmenler ile başlatılan eğitimde 7 bin öğrenciye eğitim verildi. İzmit Lisesi'nde verilen eğitimde öğrencilere seminerde deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler, toplanma alanları ve deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgi verildi.  

Jandarmalar seminerin ardından öğrencilerle birlikte deprem çadırlarının kurulumunu gösterdi. Eğitim kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri öğrencilere doğal afetler hakkında bilgi vererek, arama kurtarma çalışmalarını anlattı. Okul bahçesinde kurulan JAK timleri standında öğrencilere arama kurtarma araçları tanıtıldı. İz takip köpeği 'Dev' ve arama kurtarma köpeği 'Kor' öğrencilere gösteri yaptı. 'Kor' okul bahçesinde saklanan bir öğrenciyi bularak tepki verdi. Kor ve Dev'in gösterisi öğrencilerden alkış aldı. 
# eğitim, Okul, jandarma

15 Ara 2022 - 12:36 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.695 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çocukların dinlediği şarkıya da izlediği filme de DİKKAT! mask
Çocukların dinlediği şarkıya da izlediği filme de DİKKAT!
Bağ Projesinde mülakat sonuçları açıklandı! mask
Bağ Projesinde mülakat sonuçları açıklandı!
Bu merkez özel bireylere hizmet verecek mask
Bu merkez özel bireylere hizmet verecek
KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi mask
KTO üyelerine öfke ve stres yönetimi eğitimi
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e mask
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU: Alkışlar Yiğit Arif Kandemir’e
LANSMAN 17 ARALIK’TA  mask
LANSMAN 17 ARALIK’TA 
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL