1 milyon kişiye deprem eğitimi verecekler

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 'Jandarmayla Sesimiz Duyulsun' projesi kapsamında 1 milyon kişiye 2023 yılı sonuna kadar deprem eğitimi verecek. Vatandaşlara deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında tahliye, yerleştirme ve afet farkındalık eğitimi veriliyor. Ekim ayında okullarda öğrenciler ve öğretmenler ile başlatılan eğitimde 7 bin öğrenciye eğitim verildi. İzmit Lisesi'nde verilen eğitimde öğrencilere seminerde deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler, toplanma alanları ve deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgi verildi.
Jandarmalar seminerin ardından öğrencilerle birlikte deprem çadırlarının kurulumunu gösterdi. Eğitim kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri öğrencilere doğal afetler hakkında bilgi vererek, arama kurtarma çalışmalarını anlattı. Okul bahçesinde kurulan JAK timleri standında öğrencilere arama kurtarma araçları tanıtıldı. İz takip köpeği 'Dev' ve arama kurtarma köpeği 'Kor' öğrencilere gösteri yaptı. 'Kor' okul bahçesinde saklanan bir öğrenciyi bularak tepki verdi. Kor ve Dev'in gösterisi öğrencilerden alkış aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.