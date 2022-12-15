Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Bu yıl sonunda bitiyor

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması ve kimliklendirilmesi (evcil hayvan pasaportu) için ilgili yönetmelikle verilen süre bu yılın sonunda bitiyor. İlimizde bugün itibariyle 11.462 kedi ve 7.983 köpek olmak üzere toplamda 19.445 ev hayvanı kayıt altına alınmıştır. Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesinin yapılabileceği gibi sokağa bırakma ya da kaybolma durumlarında mikroçip numarasından sahibine ulaşılarak kaybolmaların önüne de geçecektir. Uygulamada kullanılan Mikroçip pirinç tanesi büyüklüğünde olup deri altına kolay enjekte edilebilmektedir. Can dostlarımıza her hangi bir zararı bulunmamaktadır.

Kedi ve köpek sahiplerinin mağdur olmaması içi her yaştaki kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tarihe kadar mikroçip ile kayıt altına aldırmayanlara güncel 1634 TL, 2023 yılında ise yeniden değerleme oranı kapsamında 3.627 TL idari para cezası olacağı öngörülmektedir. Mikroçip ile kayıt işlemi Veteriner Klinik, Poliklinik ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinde yapılabilmektedir.