15 Ara 2022 - 13:42- Gündem G: 15 Ara 2022 - 13:45

KESK’ten miting daveti

Gazetemizi ziyaret eden KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ve beraberindeki heyet, 17 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan mitingde tüm emekçileri yanlarında görmek istediklerini söyledi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
KESK’ten miting daveti mask
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ‘Halktan emekten yana bütçe’ temalı mitingini 17 Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Yapılacak bu önemli mitingi öncesinde davet turuna çıkan KESK yöneticileri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal hazır bulundu.

KALABALIK HEYET

Köksal’a bu ziyareti sırasında; Tüm Bel-Sen Genel Merkez Yöneticisi Neval Arda, SES Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Kocaeli Şube Başkanı Suna Bağış, Haber-Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Yöneticisi Ayla Yükselen eşlik etti.

“ENFLASYONDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜCRETLİLERDİR”

Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal ile bir araya gelen KESK heyeti adına konuşan Genel Sekreter Şenol Köksal, Ankara’da yapılacak olan büyük mitinge çok önem verdiklerini dile getirerek, “Mitingin gerekçelerini belirlerken toplumun bütününün sorunlarını dahil etmeye çalıştık. Yaşanan sorunlardan en fazla etkilenen biz ücretlileriz. Bu sorunlarımızı dile getirmek üzere düzenleyeceğimiz bu mitingimize tüm emekçileri bekliyoruz” diye konuştu.
# kamu, Ankara

15 Ara 2022 - 13:42 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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