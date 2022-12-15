KESK’ten miting daveti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ‘Halktan emekten yana bütçe’ temalı mitingini 17 Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Yapılacak bu önemli mitingi öncesinde davet turuna çıkan KESK yöneticileri önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal hazır bulundu.

KALABALIK HEYET

Köksal’a bu ziyareti sırasında; Tüm Bel-Sen Genel Merkez Yöneticisi Neval Arda, SES Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Kocaeli Şube Başkanı Suna Bağış, Haber-Sen İl Temsilcisi Emre Toptaş ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Yöneticisi Ayla Yükselen eşlik etti.

“ENFLASYONDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜCRETLİLERDİR”

Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal ile bir araya gelen KESK heyeti adına konuşan Genel Sekreter Şenol Köksal, Ankara’da yapılacak olan büyük mitinge çok önem verdiklerini dile getirerek, “Mitingin gerekçelerini belirlerken toplumun bütününün sorunlarını dahil etmeye çalıştık. Yaşanan sorunlardan en fazla etkilenen biz ücretlileriz. Bu sorunlarımızı dile getirmek üzere düzenleyeceğimiz bu mitingimize tüm emekçileri bekliyoruz” diye konuştu.