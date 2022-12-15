Acur: Anketler 3 vekil diyor

“YÖNETİME GİRMEK İÇİN BÜYÜK TALEP VAR”

“Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki haftadan itibaren yönetim çalışmalarımız başlayacak. Mevcutta güçlü bir kadromuz var fakat dışarıdan da büyük bir talep bulunuyor. Önce mevcut yönetimimizle görüşeceğiz, bunun üzerine gelen talepleri de ekleyip, güçlü bir entegrasyon sağlayıp yönetimi böyle belirleyeceğiz.

“KONGRE BİZİM İÇİN AVANTAJ”

Seçimlere biraz daha zaman var. Seçimler mayıs ya da haziran ayında yapılması öngörülüyor. Kongreler partilerin yenilenme ve güçlü hazırlığına zemin hazırlayan bir süreçtir. Kongremizin hemen ardından seçimlere girecek olmak aslında bizim için bir avantaj olabilir. Çünkü en hazır, heyecanlı ve güçlü yapı o an için bizde olacaktır. Genç ve dinamik bir ekiple yola çıkacağız.

3 İLÇEDE ÇOKLU ADAY ÇIKTI

İlçelerde kongrelerimiz çok iyi geçti. Üç ilçe yarış vardı. İzmit ve Derince’de 2, Körfez’de 3 aday yarıştı. Körfez ilçemizde delege seçimlerimiz 37 saat sürdü. Delegelerin de kongreye katılımı yüzde 98 oldu. Dilovası bile yapı gereği farklı olmasına rağmen tıklım tıklım bir salonda yapıldı kongremiz. Üstelik burada seçim tek adaylı oldu.

“CAHİT BEYİN KIRGINLIĞI OLDU”

Bu dönemde hiçbir ilçenin kongresine müdahil olmadım. Körfez’de tek aday etrafında birleşilsin diye önerdik, olmayınca o zaman hepiniz çıkın dedik. Tüm çok adaylı olan yerlerde bazı il yöneticilerimiz taraf oldular, ancak bu bizim içimizde kırgınlıklara sebep olmadı. Körfez’de Cahit ağabeyin biraz kırgınlığı oldu.

MUSTAFA CANDEMİR KONUSU

Cahit Sürüm’ün bizim ilçe başkanımız olarak bu partiye çok emekleri oldu. Fakat kaybetmenin sebep olduğu üzüntü, biraz da kırılganlığa gidiyor. Orada kazanan adayın babasının il yönetiminde olması belki bu yönde eleştirilere sebep oluyor ancak yine il yöneticimiz Murat Bey de Ömer Bey’i destekleri. Şimdi Mustafa Candemir’e oğlu destekleme şunu destekle diyemeyiz.

50 KİŞİ GİDER, 200 KİŞİ GELİR

Şu bir kere yanlış; açıkçası gelirken övündüğümüz ve ilçe başkanı yaptığımız arkadaş giderken küsüp giderken ben kötü bir söylemek istemem. Sosyal medyada açıkçası kırıcı ifadeler kullanıyorlar. Ancak 50-100 kişi gider, 200 kişi gelir. Fakat önemli olan bir kişi bile istifa etmemesidir. Bu mantığa göre Ayşegül hanım kazanmış olsaydı o zaman diğer adayların olası istifaları normal bir hakmış gibi olur.

“CAHİT ABİNİN PARTİMİZE EMEKLERİ ÇOK”

Kazanan Mehmet Bey diğer adayları aradı, doğal olan da budur. Ancak sosyal medyada ve basında partimizi kötülemek işi başka bir noktaya götürür. Bundan 20-30 yıl önce bir partiden istifa etmesi namus meselesiydi. Şimdi öyle değil. Arkadaşlarla görüşeceği ve yine yapı içinde kalmalarında fayda var. Onların da emekleri var. Gece gündüz bu parti için çalıştılar.

“ANKETLER ŞU AN İÇİN 3 VEKİL DİYOR”

Yola çıkmadan önce ilçe başkanlarının hepsiyle görüştüm. Onlara bu işe niyetli kimes varsa destek vereceğimi söyledim. Fakat onlar benim adaylığıma destek vereceklerini söylediler. Biz de milletvekilimizle, il başkanımızla, arkadaşlarımız ve kendi çevremizle görüşerez bu yola çıktık. Kocaeli için büyük hedeflerimiz var. Bu kenti doğusu ve batısı diye ayırmayı doğru bulmuyorum. Anketlerimiz şu an için 3 milletvekilini gösteriyor, ancak biz bunun çok daha fazlasının olabileceğini düşünüyorum.

“MERAL HANIM PARTİMİZDEN ÇOK ÖNDE”

Partimizin bu noktaya gelmesinde genel başkanımız Meral Akşener’in isminin ağırlığı çok büyük. Kendisi partimizin çok önünde. Zira millette Meral hanım bir liderlik ve umut noktasına geldi. Liderin olmadığı bir yerde sıkıntı olur. Meral Akşener’i çıkarın geriye bir şey kalmaz. Önemli olan teşkilatların liderine ne kadar ayak uydurabildiğidir. Meral hanımın saha performansına tüm teşkilatlar sokakta göstersin, vekil sayısında 3’lü 5’li rakamlar hayal olmaz.

“ İYİ PARTİ ÜLKÜCÜLERİN PARTİSİ DEĞİL”

MHP’de ilçe başkanlığı da yaptım. Burada siyasete başladığım günden bu yana bundan söz etmedim. Kimse için eski MHP’li, eski Demokrat, eski solcu, eski sağcı diye ifadeler kullanmadım. Bozkurt bir siyasi partinin sembolüdür. O gün bugündür bu işareti yapmıyorum, çünkü bu parti ülkücülerin partisi değil. Burası yepyeni bir oluşum. Lideri ve kadroları farklı bir yapı. Oradaki kimliğinizi buraya taşımak kolay değil.

“YAPIMIZ BİR PARTİYİ YANSITMIYOR”

Yapımızda her partiden gelen arkadaşlarımız var. Büyük bir çoğunluğu ise ilk kez siyasete başlıyan isimler bunlar. Genel merkezimizdeki kadroya göre bazı ithamlar olabiliyor; bu parti kurulurken o kurucu kadronun neredeyse tamamı MHP’den kopup gelen isimler. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ ve her ne kadar hareket içinde yer almasa da Sinan Ogan ile diğerleri İYİ Parti’yi kuran ana kadroydu. Küçük bir MHP gibi algılansa da teşkilat geneli öyle değil. Bir partiyi yansıtan bir şey yok. İYİ Parti’nin kurulduğu dönemde MHP’nin oyu yüzde 10’du. Biz kurulduk, MHP yine yüzde 10 aldı, biz de aynı oyu aldık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri daha çok liderlik imajı ile devam eder. Milletvekili listelerinin seçilecek cumhurbaşkanına etkisinin çok fazla olacağını düşünmüyorum”.