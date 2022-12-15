Karamürsel'de feci kaza: 2 ölü

Karamürsel Ereğli Mahallesi Voltay mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. İddialara göre; Işıklardan Karamürsel yönüne U dönüşü yapmak isteyen Ahmet A. idaresindeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca, Ulaşlı’dan Karamürsel istikametine ilerleyen tanker çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşegül Y. ve Miray K. olay yerinde yaşamını yitirdi, araç sürücüsü Ahmet A. ise yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.