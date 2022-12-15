Karamürsel'de feci kaza: 2 ölü

Karamürsel Ereğli Mahallesi Voltay mevkiinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. İddialara göre; Işıklardan Karamürsel yönüne U dönüşü yapmak isteyen Ahmet A. idaresindeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca, Ulaşlı’dan Karamürsel istikametine ilerleyen tanker çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşegül Y. ve Miray K. olay yerinde yaşamını yitirdi, araç sürücüsü Ahmet A. ise yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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