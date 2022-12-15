15 Ara 2022 - 14:09- Gündem G: 15 Ara 2022 - 14:13

Bina tadilat işi yaptırılacak

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina tadilat işi yaptırılacak
Bina tadilat işi yaptırılacak mask

Karamürsel İlçesi Müftülük Binası Tadilatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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# kamu, ihale

15 Ara 2022 - 14:09 - Gündem

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