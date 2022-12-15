15 Ara 2022 - 15:30- Gündem

Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi

İzmit ilçesinde Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinde duyulan kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Tüm kanalizasyonlar tek tek kontrol edilirken, kokunun kaynağı hala araştırılıyor
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi mask
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Gece saatlerinde Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinden geçen vatandaşlar, hissettikleri kötü üzerine AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra İSU ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel cihazlar ile ölçüm yaparken, kanalizasyonları da tek tek kontrol etti. Bazı kanalizasyonlardan da duman çıktığı görüldü. İlk incelemelerde kötü kokunun kaynağı tespit edilemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kötü kokunun kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.
# Vatandaşlar

15 Ara 2022 - 15:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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AHMET KARA - Yer hareketlerinin sonucu açığa çıkan yeraltı gazları olabilir.Zira bölgemize yakın Gölyaka'da son günlerde halkın bir çok bildirimleri olmuştu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 16:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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