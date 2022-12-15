Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Gece saatlerinde Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinden geçen vatandaşlar, hissettikleri kötü üzerine AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra İSU ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel cihazlar ile ölçüm yaparken, kanalizasyonları da tek tek kontrol etti. Bazı kanalizasyonlardan da duman çıktığı görüldü. İlk incelemelerde kötü kokunun kaynağı tespit edilemedi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kötü kokunun kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
AHMET KARA - Yer hareketlerinin sonucu açığa çıkan yeraltı gazları olabilir.Zira bölgemize yakın Gölyaka'da son günlerde halkın bir çok bildirimleri olmuştu.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.