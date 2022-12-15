Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Gece saatlerinde Alikahya ve Yuvam Konutları bölgesinden geçen vatandaşlar, hissettikleri kötü üzerine AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra İSU ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel cihazlar ile ölçüm yaparken, kanalizasyonları da tek tek kontrol etti. Bazı kanalizasyonlardan da duman çıktığı görüldü. İlk incelemelerde kötü kokunun kaynağı tespit edilemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kötü kokunun kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.