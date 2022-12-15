KOTO heyetinden Almanya’da önemli temaslar

GENEL KURUL VE EKONOMİ FORUMU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından kurulan Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK) 15. Genel Kurul Toplantısı ve Türk- Alman Ekonomi Forumu, ülkenin başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Mevcut Başkan, Rolf. A Königs’in oy birliğiyle güven tazelediği genel kurula; T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türk-Alman Ekonomi Forumu düzenlendi. İş fırsatlarının değerlendirildiği forumda çeşitli kurum ve şirket temsilcilerinden yaklaşık 300 katılımcı yer aldı. Burada önemli görüşmelere imza atan KOTO heyeti, Kocaelili iş insanları için yeni Pazar ve partner firma arayışları gerçekleştirdi. Forumun, Kocaelili iş insanları için önemli fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaelili iş insanlarımızı, Almanya pazarına açmak ve var olan ilişkilerini de güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Çok verimli bir program oldu. Kocaeli olarak bu fırsatları iyi değerlendireceğimize gönülden inanıyorum” dedi.

SALİH TAŞDİREK: KOTO heyeti, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Almanya’da faaliyet gösteren Erbacher, Kolb GmbH firmalarının sahibi Salih Taşdirek ile görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI GÜRSEL BARAN: KOTO heyeti, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

AYTO- HAKAN ÜLKEN: KOTO heyeti, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile bir araya geldi.

KOCAELİ ODALAR: Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilimizde faaliyet gösteren odaların başkanları ile birlikte görülüyor.

OY: Başkan Bulut, Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın genel kurulunda oy kullandı.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

ROLF KONİGS: KOTO heyeti, yeniden başkan seçilen Rolf. A Königs’i tebrik etti.

TOGG CEOSU GÜRCAN KARAKAŞ: KOTO heyeti, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile birlikte görülüyor.