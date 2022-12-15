Efsane Erkan bebek fotoğrafının sahibi yaşamını yitirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Türkiye'ye gelen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli'de bir çadır kenti ziyaret eden eski ABD başkanı Bill Clinton'ın Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken gazeteci ve Uzun süredir tedavi gören Ali Can Bulut(69) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ali Can Bulut'un cenazesi ikindi namazına müteakip Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİ CAN BULUT KİMDİR?

1953 yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe 1971 yılında Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak başladı. Ankara Ekspres, Anadolu Ajansı ve Milliyet’te görev yaptı. Evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.