Efsane Erkan bebek fotoğrafının sahibi yaşamını yitirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Türkiye'ye gelen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli'de bir çadır kenti ziyaret eden eski ABD başkanı Bill Clinton'ın Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken gazeteci ve Uzun süredir tedavi gören Ali Can Bulut(69) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ali Can Bulut'un cenazesi ikindi namazına müteakip Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ALİ CAN BULUT KİMDİR?
1953 yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe 1971 yılında Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak başladı. Ankara Ekspres, Anadolu Ajansı ve Milliyet’te görev yaptı. Evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.