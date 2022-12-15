15 Ara 2022 - 14:37- Asayiş G: 15 Ara 2022 - 14:40

Efsane Erkan bebek fotoğrafının sahibi yaşamını yitirdi

1999 Depreminde ziyarete gelen ABD Başkanı Clinton'un burnunu sıkan Erkan bebeğim fotoğrafını çeken Foto muhabir Ali Can Bulut vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Efsane Erkan bebek fotoğrafının sahibi yaşamını yitirdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Türkiye'ye gelen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli'de bir çadır kenti ziyaret eden eski ABD başkanı Bill Clinton'ın Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken gazeteci ve Uzun süredir tedavi gören Ali Can Bulut(69) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ali Can Bulut'un cenazesi ikindi namazına müteakip Gebze İlyas Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALİ CAN BULUT KİMDİR?
1953 yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe 1971 yılında Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak başladı. Ankara Ekspres, Anadolu Ajansı ve Milliyet’te görev yaptı. Evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.
# toprağa verildi, türkiye, Avrupa, Ankara

15 Ara 2022 - 14:37 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.695 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yaşlı çiftin tüm birikimini alan sahte polise 7 yıl hapis mask
Yaşlı çiftin tüm birikimini alan sahte polise 7 yıl hapis
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
“Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman” mask
“Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman”
Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü kamerada mask
Sedefnur Çağlar'ın sır düşüşü kamerada
Bekaert'te 1000 işçinin çıkacağı grev ertelendi mask
Bekaert'te 1000 işçinin çıkacağı grev ertelendi
İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu mask
İzmit ve Kartepe'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL