SEDAŞ’tan Kocaeli Valiliği’ne ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile makamında bir araya gelen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil ve Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, Kocaeli ve Gebze Bölge Müdürlüklerinin 2022 yılı yatırım ve projeleri hakkında detaylı bilgi paylaştılar.

Kocaeli ve Gebze’de devam etmekte olan altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili güncel yatırım planlamalarını Vali Seddar Yavuz ile paylaşan SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz, elektrik enerjisi piyasasında izlenen yol haritası, sektördeki gelişmeler, piyasadaki aktörlerin üstlendiği görevler ve SEDAŞ’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Elektrik dağıtım faaliyetlerinin anlatıldığı ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya’ya SEDAŞ’ın; işletme bakım, yatırım, genel aydınlatma, kayıp kaçak mücadelesi, enerji bağlama, enerji müsaadesi, proje onayı, açma-kesme ve sayaç okuma çalışmalarının yanı sıra müşteri memnuniyetini artıran projelerinden de söz edildi.