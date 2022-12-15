15 Ara 2022 - 20:15- Siyaset G: 15 Ara 2022 - 14:54

SAVDES-SEN, CHP’li Yıldızlı’ya dosya sundu

SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Başkanı Özhan İmre ve Genel Başkan Yardımcısı Ferit Bingöl;CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri’ye yaptıkları ziyarette, TBMM’ye iletilmesi üzerine taleplerinin yer aldığı dosyayı sundu
SAVDES-SEN, CHP’li Yıldızlı’ya dosya sundu mask
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Savunma ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Kocaeli Bölge Başkanı Özhan İmre, Genel Başkan Yardımcısı Ferit Bingöl ile birlikte Genel Merkezlerinin gönderdiği taleplerin yer aldığı dosyayı TBMM’ye iletmesi için CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı ve İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri’yi makamında ziyaret ettiler.Ziyarette İmre, gerçekleştirdikleri ziyaret ve talep ettikleri istekler hakkında bilgi verdi.

DOSYADA YER ALAN TALEPLER

·         3600 Ek Gösterge ve Tazminat Yansıtma Oranlarının yeniden değerlendirilmesi ve yükseltilmesi

·         Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

·         Devlet memurlarının mali haklarının iyileştirilmesi

·         Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)kapsamının genişletilmesi

·         Asayiş Tazminatının; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil devlet memurlarına da verilmesi

·         2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilen devlet memurlarının atama işlemleri

·         7068 sayılı Disiplin Kanunu’ndan sivil devlet memurlarının çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapılması

·         Tayın Bedeli tutarının arttırılması

·         Devlet Memurları Giyecek Yardımı mevzuatının yeniden düzenlenmesi

·         Devlet Memurları Hizmet Sınıflarının (Savunma ve Güvenlik, Maliye ve Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Adalet Hizmetleri vb.) yeniden belirlenmesi…

# chp, emniyet, jandarma

15 Ara 2022 - 20:15 - Siyaset

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