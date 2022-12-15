15 Ara 2022 - 14:54- Siyaset G: 15 Ara 2022 - 14:56

CHP’den istifa eden Aktepe yuvaya geri döndü

CHP Gölcük önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Aktepe, istifa ettiği partisine geri döndü.Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Aktepe, “Üzülerek ayrı düştüğüm yuvama geri dönmenin mutluluğu ve onurunu yaşıyorum” dedi
CHP’den istifa eden Aktepe yuvaya geri döndü mask
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CHP önceki dönem Belediye Meclis Üyelerinden Ali Aktepe, daha önce istifa ettiği CHP’ye geri döndü. CHP Gölcük İlçe binasında gerçekleştirilen partiye katılım programına İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri ve İlçe Başkanı Fikret Gürel katıldı. Gürel, Aktepe’ye “Yuvana hoş geldin” dedi.

“HER ŞEY GELECEK VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Ali Aktepe, sosyal medya hesabından, “Yaşadığımız bir dönem oldu ve iyisiyle kötüsüyle geride bırakarak,önce kentimize sonra ülkemize nasıl faydalı oluruzu düşünerek, üzülerek ayrı düştüğüm yuvama geri dönmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Bu süreçte ve yuvaya dönüş yolunda destek olan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey Gelecek için ve çocuklarımız için” sözlerini paylaştı. İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri ve İlçe Başkanı Fikret Gürel, Ali Aktepe’yi aldığı karardan ötürü kutlayarak, görevinde başarılar diledi.
# chp

15 Ara 2022 - 14:54 - Siyaset

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