15 Ara 2022 - 18:00- Siyaset G: 15 Ara 2022 - 14:58

SP Gebze: Doğu Türkistan kan ağlıyor

SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, Doğu Türkistan’da Çin hükümeti tarafından yaşanan baskı ve zulümler karşısında, “Doğu Türkistan kan ağlıyor, acil bir şeyler yapmak lazım” çağrısında bulundu
SP Gebze: Doğu Türkistan kan ağlıyor mask
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Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, haftalık yönetim kurulu toplantısında,Doğu Türkistan’da Çin hükümeti tarafından yaşanan baskı ve zulme karşı çağrıda bulundu. Turel, “Doğu Türkistan halkınıninanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığını, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığını, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair acı gerçekleri üzülerek müşahede etmekteyiz.Kardeşlerimiz evlerinden, ailelerinden ve yakınlarından, işlerinden, okullarından kopartılarak dar bir coğrafyaya sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanıyla her türlü bağları kesilmektedir” dedi.

“İKTİDAR VE MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN ORTAĞI”

“İktidar ve onun Türklük denince mangalda kül bırakmayan ortağı, bırakın somut bir adım atmayı manevi olarak bile bu kardeşlerimizin hiçbir şekilde yanlarında durmamaktadır. Tüm bu üzücü gidişata rağmen bütün millî görüşçü kuruluşlar ve SP olarak Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındayız. Doğu Türkistan kan ağlıyor, acil bir şeyler yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

15 Ara 2022 - 18:00 - Siyaset

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