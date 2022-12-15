Bayram Oral’dan sitem dolu açıklama

KOLAY MAÇ YOK

Kastamonu maçında ilk 20 dakika çok iyi geçti, aslında daha kolay bir maç olabilirdi. 1-0’lık galibiyet çok iyi oldu. Rakibin kötü bir kadrosu yoktu ve 4-5 çok deneyimli isme sahiplerdi. Dışarıdan görüldüğü gibi değillerdi yani. Her zaman söylerim, kolay maç diye bir şey yoktur. Özellikle de 2. Lig’de… Ancak bizim ne yapacağımız çok önemlidir. Disiplinli oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz sürece farkımızı ortaya çıkaran bir oyuncu grubuna sahibiz.

BİZİM ELİMİZDE

Zaman zaman hatalarımız oldu. Ama 90 dakikada sadece 2 pozisyon verdik. Biz ise final anlarında sorun yaşadık. Bu tür maçları 3 puanla kapatmanın önemi ileriki haftalarda karşımıza çıkacak. Camianın büyük bir ismi var, iyi bir kadro kalitesi var. Herkes bize karşı çok daha dikkatli ve motive oynuyor. Bunu bilerek hareket ediyoruz ve her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz.

ELİNE KALEM TUTUŞTURULMUŞ

Bunu anlatırken hicap duyuyorum ama birileri bilsin diye konuşuyorum. Sanıyorum ki belli bir yaşın üzerinde olan futbolseverlerin önemli bir kesimi beni tanıyordur. Çok önemli kulüplerde, marka teknik direktörlerle çalışmış, uzun yıllar profesyonel futbol oynamış, 400’e yakın resmi profesyonel maça çıkmış, 70’e yakın gol atmış birisiyim. Ancak yıllarını gazetecilik mesleğiyle geçirdiğini düşünenler çıkıp “Tanımıyorum” derse kişinin yıllarına yazık olmuştur ve bu kişinin eline kalem tutuşturulmuştur.

ACİZLİKTİR

Yazılan çizilenlere inanın hiç üzülmedim. Beni üzen, tarafımı arayıp rahatsızlıklarını dile getirenlerin kaybettiği değerli zamanlarıdır. Daha da üzüldüğüm konu beni tanımadığını yazan ya da işimin sadece 4. hakeme kağıt vermek olduğunu düşünenlerin acizliğidir. Sonra sokaktaki insanlar bu kişilere nasıl inansınlar, neden bu insanları okusunlar. İnsanları karalamak, geçmişine saygısızlık etmek bu kadar kolay olmamalı.

YAZIK

Çok basit bir şey daha söyleyeyim ve bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatayım. Teknoloji gelişti ve elinizdeki telefondan ya da önünüzdeki bilgisayardan Bayram Oral yazdığınızda tüm kariyerim 1 saniye içinde ortaya çıkar. Sadece iki kelime ve 10 harf... Çok kolay... Eğer bunu da yapamayacak kadar işgüzarsanız yazık sizin çalıştığınız kuruma. Kendinize saygınız yoksa en azından onlara olsun! İnsanlar kendilerini bu kadar küçültmemeli bence.

ÖNCELİĞİMİZ CUMARTESİ AKŞAMIYDI

İlk yarının son maçını Ankara Demirspor ile oynayacağız. Teknik kadromuz ve futbolcularımız hafta başından beri rakibimizi en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Maçın pazar gününe alınması da çok iyi oldu. Aslında ilk planda cumartesi akşam oynanmasını tercih etmiştik ancak pazar gününde karar kıldık. Taraftarımızın maça gelmesi adına böyle bir girişim yaptık. 12. adamımızı kesinlikle bekliyoruz. Ankara Demir Kulübü’ne ve TFF’ye teşekkür ederiz.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Biz de Adıyaman maçı öncesinde rakibimizin uçağına yetişmesi için saat değişikliği yapmıştık. Bu tür konularda her zaman destek ve işbirliğine hazırız. Tüm rakiplerimizin bize karşı teveccühü var ve Kocaelispor camiasının yerinin buralar olmadığını belirtiyor. Nerede olursak olalım insanlar kulübümüze çok güzel bir bakışa sahip. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Açıkçası bizim camiamız bunu da fazlasıyla hak ediyor.

HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ

Bir kulüp idare etmek, futbolcu, teknik kadro ve yönetim arasındaki ilişkilerin işleyişini sağlıklı bir şekilde götürmek, rakiplerle olan bağlantılar kurmak, futbolun tüm paydaşlarıyla etkileşim içinde olmak gerçekten kolay bir iş değil. Dışarıdan bazı şeyler insana kolay geliyor ancak bu anlattıklarımı sadece yaşayanlar bilir. Hepimiz hata yapabiliriz ve eleştirilebiliriz. Neticesinde şehrin en önemli kurumunun bir parçasıyız, göz önündeyiz, üzerimizdeki ciddi bir yük ve sorumluluk olduğundan hataya müsait haldeyiz.

SADECE SAYFA DOLDURULMASIN

Lakin insanlar eleştiri yaparken masanın biraz diğer tarafına da açılmalı. Bu işler sandalye üzerinde, klavye başında olmamalı, altı boş kelimelerle halkımız kandırılmamalı. Her zaman söylerim… Tırnaklarımla kazıdım ve buralara kadar geldim. Kocaelispor’da kaldığım sürece emek vermeye devam edeceğim. Ben ne yaptığımı biliyorsam ve akşam kafamı yastığa koyduğumda vicdanım rahatsa kim ne demiş, ne anlatmış, ne yazmış zerre umurumda olmaz. İşimi iyi yapmazsam beni hepiniz uyarın. Yapıcı eleştiriye her zaman varım ama sayfayı sadece harflerle doldurmak için mürekkebi boşa harcayanlar, insanları kandıranlar ve hakka girenlere izin vermem.