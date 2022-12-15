Yalçın Kılınç: İç sahada farklı oynuyoruz

TAKIM OLARAK İYİ MÜCADELE ETTİK

Sözlerine 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçıyla başlayan Kaptan Yalçın şu şekilde konuştu: Kastamonuspor alt sıralarda görünüyor ama o kadar aşağılarda olmayı hak etmiyor. İyi bir kadrosu var, özellikle hücum hattında deneyimli isimlere sahipler. Erken golü bulduk, devamında farkı açabilir, skor 2-0 olsa belki daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Doğru, gol kaçırdık ancak takım olarak çok iyi mücadele ettik, deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Allah’ın izni ile güzel bir galibiyet aldık… İnşallah böyle devam ederiz.

DEPLASMAN TARAFTARI DAHA MOTİVE EDİYOR

Deplasmana gelen taraftarımız da hiç susmadı. Her dış saha maçında olduğu gibi Kastamonu’da da inanılmaz destek verdiler. Deplasman taraftarı çok daha ateşli, organize ve bütün halinde olabiliyor. Açıkçası beni deplasman tribünü daha da motive ediyor. Zemin çok enteresandı. Dışarıdan iyi bir görülüyordu ancak çok kaygandı. Vidalıyla oynamama rağmen ben de, takım arkadaşlarım da rakibimiz de sık sık kayarak pozisyon kaybettik. Biz savunmacılar için daha sıkıntılı bir durumdu bu. Çok şükür bir sorun yaşanmadı.

13 MAÇTA 4 GOL YEDİK

Aslına bakarsanız çok gol yiyen bir takım değiliz. 18 maçın 9’unda gol yemedik. Sarıyer, Trabzon, Fethiye, Diyarbekir ve Karacabey maçlarında, yani bu 5 maçta 17 golün 13’ünü kalemizde gördük. Bunları çıkardığımızda 13 maçta sadece 4 gol kalemizde gördük. Tabii ki Gökhan da çok önemli ve kurtarışlar yaptı. Takımda taşlar oturdu. Grupta da renk belli gibi. Biz ve Buca öne çıkıyoruz. Ancak devre arası süreci çok kritik. Bu zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Doğru transferlerle, sıkı çalışmamızla grubun en büyük favorisi bence biziz.

KALİTEMİZİ SAHAYA YANSITACAĞIZ

Pazar günü ligin iyi takımlarından Ankara Demir ile karşılaşacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Şöyle bir şey var. İç sahada çok daha farklı oynuyoruz. Özellikle Kocaeli Stadı’na geçtikten sonra puan kaybetmedik. İyi konsantre olursak kalitemizle bu maçı da inşallah iyi bitireceğimizi düşünüyorum. Maçın pazar günü olması da iyi oldu. Kocaeli işçi kenti ve cumartesi günü zaman ayırmak daha zor oluyordu. Kritik bir maç oynayacağız. En azından 3 puan farkla devreye lider girmek istiyoruz. Taraftarımızı maça bekliyoruz.