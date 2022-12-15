Kocaelispor iç sahada KRAL!

KOCAELİ STADI’NDA 4’TE 4
Buca maçında ise öne geçmiş, maçın sonlarında Tayfun ile mutlak bir gol kaçırmış ve Erhan Çelenk’in ayağından çok basit bir gol yemişti. Körfez, Adıyaman maçıyla birlikte Kocaeli Stadı’na geçti ve 4 maçta da puan kaybı yaşamadı. Topladığı 23 puanla en başarılı iç saha takımı olan Kocaelispor sahasında 21 gol yedi ve sadece 7 gole izin verdi.
Ankara Demir deplasmanda fena değil
Kocaelispor’un ilk yarının son maçında konuk edeceği Ankara Demirspor deplasmanda fena değil. 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Ankara ekibi dış sahada 11 gol bulurken kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Demir topladığı 11 puanla deplasmanda en başarılı 7. takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada Bucaspor’un 19, Kocaelispor ise 18 puan topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.