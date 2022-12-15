15 Ara 2022 - 15:13- Spor G: 15 Ara 2022 - 15:21

Kocaelispor iç sahada KRAL!

Kocaelispor bu sezon iç saha maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Yeşil siyahlılar 9 iç saha maçında 7 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. İç sahadaki kayıplar Derince Stadı’nda oynanan ve 1-1 sona eren Serik ile Buca maçlarıydı. Kocaelispor özelikle Serik Belediye maçında 15 net pozisyondan yararlanamadı ve 1 de penaltı kaçırdı

Erdem Övüç
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Kocaelispor iç sahada KRAL! mask
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KOCAELİ STADI’NDA 4’TE 4

Buca maçında ise öne geçmiş, maçın sonlarında Tayfun ile mutlak bir gol kaçırmış ve Erhan Çelenk’in ayağından çok basit bir gol yemişti. Körfez, Adıyaman maçıyla birlikte Kocaeli Stadı’na geçti ve 4 maçta  da puan kaybı yaşamadı. Topladığı 23 puanla en başarılı iç saha takımı olan Kocaelispor sahasında 21 gol yedi ve sadece 7 gole izin verdi.

 

Ankara Demir deplasmanda fena değil

Kocaelispor’un ilk yarının son maçında konuk edeceği Ankara Demirspor deplasmanda fena değil. 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Ankara ekibi dış sahada 11 gol bulurken kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Demir topladığı 11 puanla deplasmanda en başarılı 7. takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada Bucaspor’un 19, Kocaelispor ise 18 puan topladı.
# Kocaelispor, takım, Ankara

15 Ara 2022 - 15:13 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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