Millet ittifakı meclisi terk etti!

Kocaeli Büyükşehir Aralık ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde saat 15.00’da yapıldı. 109 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis 5 dakika sürdü. Mecliste CHP Büyükşehir Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı hakkında millet ittifakı adına tepki niteliğinde açıklamalarda bulundu. Taşdemir’in açıklamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şahsi fikirlerini ifade ederek kararın beraatle sonuçlanacağını ve bu kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılmış bir hareket olduğunu ifade etti. Millet ittifakı açıklamaların ardından salonu terk etti.

“HUKUKUMUZA YAPILMIŞ KÖTÜLÜK”

CHP Büyükşehir Başkanvekili Engin Taşdemir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan hapis ve siyasi yasak kararı ile ilgili tepki gösterdi: “Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizin yakınen takip ettiği ve bildiği üzere dün yargı eliyle demokrasimize ve millet iradesine darbe yapılmıştır. Bazı güçler İstanbul halkının oyları ile iki kez seçilmiş Ekrem İmamoğlu’na bu sefer hakaret dahi sayılmayan ‘ahmak’ kelimesinden ötürü siyasi yasak çıkarmışlardır. Aslında bu siyasi karar İmamoğlu’ndan çok ülkemize, demokrasimize, hukukumuza yapılmış bir kötülüktür.

“AYNI DEĞERLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Onun için seçilmiş bir belediye Başkanı olarak sizin ve meclis üyelerimizin bu konuda tepki göstermesini bekliyoruz. Demokrasiye, halkın iradesine inanan partimiz ve o zamanki Genel başkanımız bu siyasi yargı kararının kaldırılması için çaba sarf etmiş ve ara seçim yapılarak bu hak teslim edilmişti. Oysaki dünün mağdurları bugün yeni mağdurlar yaratmaktadır. Biz dün nasıl demokrasiye, hukuka, halkın iradesine sahip çıktıysak bugün de aynı değerleri savunmaya devam edeceğiz. Bu sebeple bugün uzakta durup izlemek yerine buradan çıkarak haksızlığa uğrayanın yanında olmak için İstanbul’a gidiyoruz. Ve bu ülkeye hukuk, demokrasi, özgürlükler gelene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“BERAATLE SONUÇLANACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Taşdemir’in açıklamalarına yanıt olarak, “Henüz yargılama bitmedi. Yargılamanın bitmesi için kesin süreçlerin açıklanması lazım. Kesin hüküm benzer şekilde değerlendirilirse o zaman bu tepki makul olabilir. Fakat yargılama bitmeden siyasi bir çıkarım yapmak açıkçası bana haklı gelmiyor. Yargılama bittiğinde benim şahsi kanaatim partim adına değil. Bu davanın beraatle sonuçlanacağına inanıyorum. Yorgan gidip kavga bittiği zaman yine şahsi kanaatim göreceksiniz ki aslında her şeyin güzel olmadığını asıl olanın Genel Başkanınızın imamın kayığına bindirildiğini göreceksiniz. Bu aslında sizin genel başkanınıza yapılmış bir karardır. Ama sizin demokratik görüşünüzle ilgili saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.