KOÜ Hastanesi'nde yeni başhekim belli oldu

Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, hastanenin yeni başhekimi olarak görevlendirildi. Aksu’nun yardımcılığına ise Prof. Dr. Alparslan Kuş ile Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktay Yirmibeşoğlu getirildi. Aksu, Cantürk'ün başhekimliği görevi süresince yardımcısı olarak görev yapıyordu.

MAKSUT GÖRKEM AKSU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri’nde Doçent Dr. olarak göreve yaptı.

2014 yılında Prof. Dr. ünvanıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaya devam etti.

2014 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Anabilim/Bilim Dalı Başkanı.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

2006 yılından bu yana Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyor