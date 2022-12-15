KOÜ Hastanesi'nde yeni başhekim belli oldu

Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, hastanenin yeni başhekimi olarak görevlendirildi. Aksu’nun yardımcılığına ise Prof. Dr. Alparslan Kuş ile Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oktay Yirmibeşoğlu getirildi. Aksu, Cantürk'ün başhekimliği görevi süresince yardımcısı olarak görev yapıyordu.
MAKSUT GÖRKEM AKSU KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
2008-2013 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri’nde Doçent Dr. olarak göreve yaptı.
2014 yılında Prof. Dr. ünvanıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaya devam etti.
2014 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Anabilim/Bilim Dalı Başkanı.
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.
2006 yılından bu yana Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.