15 Ara 2022 - 16:57- Siyaset G: 15 Ara 2022 - 17:07

Büyükakın: "Beraatle sonuçlanacak"

Kocaeli Büyükşehir Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. Kısa süren meclis toplantısında millet ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına tepki göstererek salondan ayrıldılar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Dilara Polat
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Büyükakın: "Beraatle sonuçlanacak" mask
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Kocaeli Büyükşehir Aralık ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde saat 15.00’da yapıldı. 109 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis 5 dakika sürdü. Mecliste CHP Büyükşehir Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza kararı hakkında millet ittifakı adına tepki niteliğinde açıklamalarda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şahsi fikirlerini dile getiririrken dikkat çekici bir açıklama yaptı.

“BERAATLE SONUÇLANACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Taşdemir’in açıklamalarına yanıt olarak, “Henüz yargılama bitmedi. Yargılamanın bitmesi için kesin süreçlerin açıklanması lazım. Kesin hüküm benzer şekilde değerlendirilirse o zaman bu tepki makul olabilir. Fakat yargılama bitmeden siyasi bir çıkarım yapmak açıkçası bana haklı gelmiyor. Yargılama bittiğinde benim şahsi kanaatim partim adına değil. Bu davanın beraatle sonuçlanacağına inanıyorum. Yorgan gidip kavga bittiği zaman yine şahsi kanaatim göreceksiniz ki aslında her şeyin güzel olmadığını asıl olanın Genel Başkanınızın imamın kayığına bindirildiğini göreceksiniz. Bu aslında sizin genel başkanınıza yapılmış bir karardır. Ama sizin demokratik görüşünüzle ilgili saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
# chp, Tahir Büyükakın

15 Ara 2022 - 16:57 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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