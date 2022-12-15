15 Ara 2022 - 17:27- Sağlık G: 15 Ara 2022 - 17:40

SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes

Malatya’da 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastalığına 3.5 aylıkken yakalanan Safa bebek için kermes düzenlenecek. Kermesin tüm gelirleri, Safa’nın tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Emre Sadık
Emre Sadık Tüm Haberleri
SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Sağlıkçı olan anne ve babası Safa’nın Dubai’deki gen tedavisi için valilik izinli bir kampanya başlatmıştı. Aile, yüzde 5’e ulaşan kampanyayı, hayırseverlerin destekleriyle bir an önce tamamlayıp, bebeklerini tedaviye götürmek istiyor.

Anne Asena Pektaş ile Baba Fethi Pektaş şu anda 8 aylık olan bebekleri Safa için yardım bekliyor. Yurt dışında yapılan ve maliyeti bir hayli yüksek olan gen tedavisi için kampanya yürütmeye çalışıyor. Pektaş çifti için İzmit Belsa Plaza Önünde 17 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da sağlık çalışanları tarafından kermes düzenlenecek. Bu kermeste el emeği ürünler ve yiyecekler bulunuyor. Çocuklar için palyaço olurken yüz boyama da yanında.Tüm gelir Valilik onaylı açılan hesapla Safa’ya umut olacak. Bu düzenlenecek olan kermese herkes davetlidir.
# sağlık

15 Ara 2022 - 17:27 - Sağlık

Muhabir  Emre Sadık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.695 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Diz üstü protez bacak geliştirildi mask
Diz üstü protez bacak geliştirildi
Düzenli Egzersizin Kalp Üzerindeki 7 Pozitif Etkisi mask
Düzenli Egzersizin Kalp Üzerindeki 7 Pozitif Etkisi
Sağlık harcamaları arttı mask
Sağlık harcamaları arttı
Atakent Cihan’dan devrim gibi proje mask
Atakent Cihan’dan devrim gibi proje
Kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor mask
Kadınlar mutfağın püf noktalarını öğreniyor
Anneler dikkat! mask
Anneler dikkat!
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL