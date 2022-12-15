SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes

Sağlıkçı olan anne ve babası Safa’nın Dubai’deki gen tedavisi için valilik izinli bir kampanya başlatmıştı. Aile, yüzde 5’e ulaşan kampanyayı, hayırseverlerin destekleriyle bir an önce tamamlayıp, bebeklerini tedaviye götürmek istiyor.
Anne Asena Pektaş ile Baba Fethi Pektaş şu anda 8 aylık olan bebekleri Safa için yardım bekliyor. Yurt dışında yapılan ve maliyeti bir hayli yüksek olan gen tedavisi için kampanya yürütmeye çalışıyor. Pektaş çifti için İzmit Belsa Plaza Önünde 17 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da sağlık çalışanları tarafından kermes düzenlenecek. Bu kermeste el emeği ürünler ve yiyecekler bulunuyor. Çocuklar için palyaço olurken yüz boyama da yanında.Tüm gelir Valilik onaylı açılan hesapla Safa’ya umut olacak. Bu düzenlenecek olan kermese herkes davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.