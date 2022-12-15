İmamoğlu davası masayı 2'ye böldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi. İmamoğlu’nun başkanlığının düşürülmesi ve cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmesi tedbirleri için önce cezanın istinaf ve Yargıtay tarafından onanması gerekiyor. Kararın ardından İmamoğlu bugün 6'lı masanın tüm liderleri ile İstanbul için bir miting yapılacağını açıkladı.

SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Dava sonrası İmamoğlu'na destek mesajları yağdı. Konuya ilişkin Kocaeli'de bulunan 6'lı masanın liderleri kararı değerlendirdi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, "Demokrasi ve hukuk rafa kalkmıştır. Kendisine yapılmasını istemediğini yapmamak lazım. Sayın Genel Başkanımızla birlikte Biz Ekrem başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Adalet için mücadelemiz devam edecek." dedi.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ AÇIKLANMASINI İSTERİM

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, "Biz şu an mitinge geçiyoruz kalabalık bir şekilde. Cumhurbaşkanının yaşadığı şeyi yaşatmaması gerekiyordu. Bu karardan sonra görüyoruz AKP'ye oy verenler de çekinir korkar oldu ve Millet İttifakına koyan bir oy var. Hukuk ve adaletin herkese lazım olacağını unutmamalılar. Adalet ölürse devlet ölür bunu iktidarımızda da unutmayacağız. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı doğaldır. Açıkçası bugün 6'lı masanın liderleri orada olacaklar. Kendi adıma bugün adaylığının açıklanmasını da isterim"

İKTİDARIN ADAYI BELİRLEME ÇABASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, " Türkiye bu konuda adaletsiz bir karar verildiğinde hem fikir. Siyasetin yargıya müdahalesinin söz konusu olduğu ortadadır. Görünürde muhalefetin işine yarayan bir tablo ortaya çıktı. Ancak bunun da bir plan olduğunu ve bir durum dizayn edildiğini düşünüyorum. 6'lı masa her halükarda bu seçimi kazanacaktır ama iktidarın adayı belirleme çabası olduğunu düşünüyorum. Tek adam rejimini ayakta tutacak adaya yöneltilmeye çalışılıyor gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMAK YANLIŞTIR

Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, "Seçimle gelen seçimle gitmeli hukukun siyasallaşması çok üzücü bir durum. Demokrasi olduğu zaman Türkiye büyür. Türk milleti bunları da aşacaktır. Bu durum yaşandı diye cumhurbaşkanı adayı çıkarmak yanlıştır. Böyle bir bakış açısı Türkiyeyi iyi bir yere götürmez. Genel başkanımız da bu fikirde kendisi rasyonel düşenen bir insan olarak bu durumda hukuk mücadelesi verilmeli ancak aday belirlemek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

DURUMDAN FAYDA GÖREN EKREM BAŞKAN OLACAK

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, "Bu Türk yargısının geldiği içler acısı halin neticesidir. Bir avuç insan karar veremez. Üst mahkemenin bu kararı bozacağına inanıyorum. Akla mantığa sığan bir durum değil bu. Bu durumdan fayda gören Ekrem başkan olacaktır. Çünkü Tük milleti mazlumdan yanadır. İmamoğlu buradan güçlenerek çıkacaktır ama bu onu Cumhurbaşkanı adayı yapmaz. Adaya 6'lı masanın başkanları karar verecektir. İktidarın bir İstanbul takıntısı var bir türlü hazmedemediler." dedi.

ADAYLIĞININ ÖNÜNÜN KESİLMESİ İÇİN

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, "Parti olarak İmamoğlu'nun yanındayız. Biz bu davayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Kararı yanlış buluyoruz ve hatadan dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kararın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi için alındığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.