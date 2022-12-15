15 Ara 2022 - 19:42- Spor G: 15 Ara 2022 - 19:53

Kural hatası başvurusu reddedildi

Kocaelispor tarafından İskenderunspor A.Ş. arasında oynanan müsabakaya yönelik olarak yaptığımız kural hatası başvurusu reddedildi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kural hatası başvurusu reddedildi mask
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Kocaelispor Kulübü, İskenderun maçında Tayfun’un attığı golün iptal edilmesiyle ilgili TFF’ye kural hatası yapıldığına dair itirazda bulunulmuştu. Dilekçe 16 Kasım 2022 Çarşamba günü öğlen saatlerinde gönderilip MHK’ya da bilgilendirme yapılmıştı.

Yapılan itiraz dilekçesinde serbest vuruşta hakemin eliyle başlama işareti yaptığı ancak sonrasında top kaleye doğru giderken anlamsız şekilde düdük çaldığı belirtilerek golün geçersiz sayılmasının kural ihlali olduğu iddiasında bulunulmuştu.

İtiraz dilekçesinde belirtilen hususlar şunlar:

a) Müsabaka hakemi kulübümüz lehine serbest atış kararı vermiştir.

b) Kulübümüz futbolcusu tarafından kullanılacak serbest atış öncesinde her türlü tereddütten uzak biçimde eliyle müsabakanın başlatılmasına işaret etmiştir.

c) Futbolcumuz, müsabaka hakeminden gelen ‘’müsabakaya başlayın talimatı ‘’ üzerine rakip kaleye doğru serbest atış kullanıyor.

d) Futbolcumuzun kullanmış olduğu serbest vuruşun akabinde müsabaka hakemi de topun oyuna girmiş olması hasebiyle topun gidiş istikametinde pozisyon almak hasebiyle koşuya başlamıştır.

e) Topun rakip kaleye gittiğini gördüğünde müsabakayı mesnetsiz bir şekilde durdurmuştur.

# Kocaelispor

15 Ara 2022 - 19:42 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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