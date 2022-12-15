15 Ara 2022 - 21:37- Asayiş G: 15 Ara 2022 - 21:48

MHP'li ismin acı günü

MHP İzmit İlçe Yöneticisi Cemil Özbey annesi İlham Özbey'i kaybetti

Cihat Polat
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MHP İzmit ilçe yöneticisi Cemil Özbey‘in annesi İlham Özbey vefat etti. Özbey’in annesinin cenazesi yarın Kartepe Sarımeşe Merkez Camii’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.
# Kartepe

15 Ara 2022 - 21:37 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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