15 Ara 2022 - 21:49- Asayiş G: 15 Ara 2022 - 21:54

Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı 

TCDD Derince İstasyonundaki peronların kablolarını çalan şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı  mask
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Olay TCDD Derince İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peronlar üzerinde bulunan kablolar çalındı. Durumun yetkililer tarafından emniyete bildirilmesi üzerine polis konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemede olayı M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan arama çalışması sonucunda M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
# Olay, polis

15 Ara 2022 - 21:49 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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