Onbinlerce öğrencinin sınavı iptal

Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi.
Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak. Buna göre, sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.
Hürriyet'in aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yetkilileri, sınav sorularının bakanlığın izni ve bilgisi olmadan paylaşılmasının birtakım yaptırımları bulunduğunu belirtti.
Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:
"İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Buna göre, sınavda Kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."
(Cumhuriyet)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.