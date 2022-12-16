16 Ara 2022 - 10:30- Sağlık G: 16 Ara 2022 - 10:32

85 yaş üstü yaşlılar için tek doktor uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni düzenleme ile 85 yaş üstü kişiler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecek.
85 yaş üstü yaşlılar için tek doktor uygulaması mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş üstü yaşlıların tek bir doktora emanet edilmesine yönelik uygulama başlatacaklarını duyurdu.

Yeni düzenleme ile 85 yaş üstü kişiler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından takip edilecek. Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan Uzman Doktor Emrah Kırımlı, söz konusu uygulamayla ilgili tepkilerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Kırımlı, “Sağlık Bakanı’na hatırlatmak isteriz ki Türkiye’de 85 yaş üzerinde ya da fark etmez herkesin bir hekimi var. Biz buna aile hekimliği diyoruz. Sağlık bakanımızın da bundan haberdar olması sevindirici olur” dedi.

Türkiye’de 85 yaş üzerinde 700 bine yakın yurttaşın bulunduğuna dikkat çeken Kırımlı, “Yaşlılarımızın çok şeye ihtiyacı var, çözüm hekim atamak değil. Herkese bir hekim atamak istese Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 100 bin hekim, aile hekimliğinde çalışan 25 bin hekimin yeterli olabileceğini düşünmek hiç gerçekçi ve mümkün olabilir bir yöntem değil. Türkiye’deki hekim sayısının buna yetmeyeceği açık” diye konuştu.

BAKIMA İHTİYAÇLARI VAR

Yaşlı nüfusun eve bağımlı olduğuna vurgu yapan Kırımlı, “Ülkemizde yaşlı nüfus hızla artıyor. Bu artan yaşlı nüfusun büyük bir çoğunluğu tek başına yaşıyor. Bu kişilerin bir hekime değil, evlerinde onların beslenme, barınma ve hijyenik koşullarını, sosyal gereksinimlerini takip edecek sosyal hizmetlere, bu düzenlemeleri yapacak sosyal hizmet uzmanlarına, onları evden çıkarabilecek birine ihtiyaçları var” dedi.

(Dilan Ayırkan-Cumhuriyet)

# türkiye, sağlık

16 Ara 2022 - 10:30 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.009.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes mask
SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes
KOÜ Hastanesi'nde yeni başhekim belli oldu mask
KOÜ Hastanesi'nde yeni başhekim belli oldu
Diz üstü protez bacak geliştirildi mask
Diz üstü protez bacak geliştirildi
Düzenli Egzersizin Kalp Üzerindeki 7 Pozitif Etkisi mask
Düzenli Egzersizin Kalp Üzerindeki 7 Pozitif Etkisi
Sağlık harcamaları arttı mask
Sağlık harcamaları arttı
Atakent Cihan’dan devrim gibi proje mask
Atakent Cihan’dan devrim gibi proje
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL