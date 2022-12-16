'Siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "milli güvenliği bozucu" iddiasıyla engellenmeye çalışmayan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıktı. Bekaert işçilerinin grevi üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti, sermayenin ve iktidarın engellemelerine karşı boyun eğmeyen Bekaert işçilerini ziyaret etti.

TKP'nin ziyareti sırasında açıklamada bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Bize gece saat 3.30'da grev yasak diye yazı geldi. Altında tek bir kişinin imzasıyla geldi. Biz de buradan söylüyoruz Bekaert işçisi 1'den büyüktür. Türkiye işçi sınıfı 1'den büyüktür. Biz anayasadan gelen hakkımızı kullanıyoruz bu yüzden grevdeyiz" dedi.

'İktidar, işçi sınıfının en onurlu direnişi olan grevi yasaklamaya kalkıyor'

TKP heyetiyle birlikte Bekaert işçilerine destek ziyaretinde bulunan sanatçı Orhan Aydın, "Bütün insanlık tarihinden biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk olur. Çünkü adaletin olmadığı yerde mafyalar ve çeteler iktidardır. Tarikatlarla cemaatlerle iş birliği yapan iktidar işçi sınıfının en onurlu direnişi olan grevi yasaklamaya kalkıyor. Bu hadlerine değildir" dedi.

'Bu problemin üstesinden gelmenin tek yolu sınıfsal mücadele vermektir'

Sanatçı Levent Üzümcü yaptığı açıklamada, "Turkiye'de şu an yapılan bütün haksızlıkların sınıfsal bir problem olduğunu görmemiz şart. Evine ekmek götürmekle ilgili bir problem yaşanıyor. Bu problemin üstesinden gelmenin tek yolu sınıfsal mücadele vermektir. Evlatlarımız söz konusu, bu ülkenin geleceği söz konusu. Hepinizi bir arada mücadele etmeye çağırıyorum" diyerek Bekaert işçilerine destek çağrısında bulundu.

'Bekaert işçisi kazanacak'

"Türkiye Komünist Partisi adına direnişi selamlıyoruz. Bu ülkede işçiler ver ve bu ülkenin elektriğini, suyunu, gazını, her seyini biz üretiyoruz. Ama bizim ürettiğimiz her yer şantiyeler, fabrikalar bizim mezarımız oluyor, sömürü yerlerimiz oluyor. Bekaert'te yaşanan grev yasaklaması ilk değil, belki son da olmayacak ama buradaki direniş herkese umut oluyor. Sizlere teşekkür ediyoruz" diyen TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, "Bu ülkede işçiler var. Hastalanıyoruz, ölüyoruz ama unutmamamız gereken bir şey var, umutluyuz. Çünkü bu sömürüye böyle gitmez diyen işçiler var. Bekaert direnişi buna örnektir. Bekaert işçisi kazanacak, burada hep birlikte kutlamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız'

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sanatçı dostlarımız Orhan Aydın ve Levent Üzümcü ile birlikte AKP'nin grev yasağına boyun eğmeyen Bekaert işçileriyle buluştuk. Bekaert patronuna sesleniyoruz: Siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız. Bekaert işçisi kazanacak!" denildi.