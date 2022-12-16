DEVA’dan Bekaert İşçisine Destek

Resmi enflasyon rakamından bile çok küçük bir zam verilmek istenen Bekaert İşçilerine DEVA Partililer destek verdi ve haklı davanızda yanınızdayız dedi

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, İl Başkan Yardımcıları, DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı İsmail Ensar Baturman ve ilçe yöneticileri kalabalık bir heyetle, greve çıkmış olan Bekaert İşçilerine destek verdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik ve sendika yöneticileri ve emekçilerin karşıladığı DEVA Partililer, işçilerle oturup soğuk havada yaktıkları ateşte ısındılar, birlikte çay içtiler ve desteklerini tekrarladılar.

Ziyarette DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, ülkede tek adam rejimi ile birlikte sadece ekonomik değil, bütün dengelerin bozulduğuna dikkat çekerek, “Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yapılan hukuksuzluğu, bugün de Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Bekaert emekçilerine yapılan hukuksuzluğu konuşuyoruz. Bu da ülkenin sadece ekonomisinin değil hukuk sisteminin de ciddi bir zafiyete uğradığını göstermektedir.

BEKAERT’TE YAPILAN ANAYASAL SUÇTUR

Sayın Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesinin ‘emeğin kutsallığı ve grev hakkının korunmasının gerekliliği’ kararına rağmen ulusal güvenliği mazeret göstererek burada çalışan kardeşlerimizin alın terinin karşılığını almasını engellemektedir. Grevi ertelemiştir. Oysa Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararından daha üst bir karar olabilir mi? Bu grevin ertelenmesi hakkında alınan idari karar bir anayasal suçtur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi ve Bekaert emekçilerinin haklarının iadesini talep ediyoruz.

% 150’yi geçmiş bir reel enflasyonda emekçilerimize reva görülen komik zam oranlarının kabul edilebilmesi mümkün değildir. Herkes elini vicdanına koysun. Öyle karar versin. Millet eve ekmeğini götürme derdindeyken köşklerde, saraylarda ben yaptım oldu ile bu işler olmaz. Herkesi akl-ı selime davet ediyoruz.

Ama kimse de umutsuzluğa kapılmasın seçime sayılı günler kaldı. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın dediği gibi, ‘Sayılı gün, çabuk geçer.’ Türkiye’nin DEVA’sı yakındır!” dedi.