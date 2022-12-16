Belediye Derincespor’dan Engin Koyun için sert bir açıklama daha

AÇIKLAMA

Belediye Derincespor Kulübü olarak yerel basında çıkan haberlerin ardından Engin Koyun’un beyanatlarına cevap verme zorunluluğumuz doğmuştur. Engin Koyun şahsi açıklamalarıyla kamuoyunu, kenti yanlış yönlendirmekte ve kandırmaktadır

1- Kendisinin kulübümüze şahsi olarak göndermiş olduğu 2 milyon TL bedel yalan beyandır.

2- İş birliği protokolü müzakerelerinde kulüp yönetimi olarak devre arasında 5-6 transfer talebinde bulunmadık. Belediye Derincespor takımımızın omurgası olabilecek 5-6 kaliteli futbolcunun mutlaka kulüp kadrosunda bulunması gerektiğini beyan ettik.

3- Yine bahsettiğimiz müzakereler aşamasında futbolcularımızdan federasyona başvuranlara veya takibi açan futbolculara “Karaktersiz” yakıştırmasını bizzat kendisi yapmıştır. Burada önemle belirtmek isteriz ki futbolcularımız ekonomik olarak çok zor durumdadırlar. Kulüp yönetimi olarak 6-7 aydır futbolcularımıza ödeme yapamadık. İsmini açıklayamayacağımız bir kardeşimiz içinde bulunduğu ekonomik buhrandan dolayı telefonunu satmıştır. Bazı futbolcu kardeşlerimiz ise icralık olmuşlardır. Durumun ciddiyetini kendisine ilettiğimizde futbolcularımıza yönelik karaktersiz yaftası ile karşı karşıya kaldık!

4- Nevşehirspor ile Edirnespor maçlarının maliyetlerini kendisinin ve şirketinin karşıladığını beyan etmiştir. Söz konusu ödemenin lütuf ödemesi gibi gösterilmesini şiddetle kınamaktayız çünkü bu maliyetler kulüp alacağımıza karşılık ödenmiştir.

5- Uğurcan Bekçi isimli futbolcumuz için iki kulüp arasındaki sözleşme hükümleri gereği futbolcunun ödemeleri Kocaelispor tarafından karşılanacaktır. Sayın Engin Koyun burada da kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Futbolcuya karşı ödeme yükümlülüğü Kocaelispor sorumluluğundadır.

6- Engin Koyun konuyu şahsileştirmekte ve “Ben yaptım ben ödedim” şeklindeki beyanatları ile tribünlere oynamaktadır.

7- Bizim muhatabımız Kocaelispor^’dur ve Kocaelispor’umuzun kurumsal kimliğidir. Bizlerin ise temsil ettiği kurumu Derince Belediyespor’dur. Burada gerçekleştirilmesi planlanan Kocaelispor - Belediye Derincespor işbirliğidir. Kalıcı, uzun vadeli ve başarı odaklı projede şahısların kimliğinin bir önemi yoktur. “Ben öderim, ben yaparım, ben karar veririm, asarım, keserim” gibi naralar atan bir kişiliğin başkanlığı hak etmediğini düşünüyoruz. Bu çirkin tavırları sergileyen bir şahsı asla muhatap olarak kabul etmiyoruz.

8- “Kapıları kapatmadık” diyen Engin Koyun bu taktik ile 50 gündür kulübümüzü oyalamaktadır. Bu oyalama taktığı ile kulübümüz borç batağına düşmüş, futbolcular federasyona başvurmuş ve alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi başlatmışlardır. Kendisi oyalama taktiği ile kulübümüzü köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadır. Çözümde yer almayanlar sorunun birer parçasıdırlar. Beyanatında geçen 1.300.000 TL parayı kendisinin ödeyeceğini söylemesi yalan beyandır. Belediye Derincespor Kulübü’nün sponsorluk anlaşmalarından gelmesi planlanan paraları kendi cebinden veriyormuş gibi demeç vermesi, kendisini şirin göstermeye yönelik hareketlerdir. Şov yapmaya yönelik bu beyanatları ile 2023 yılında yapılacak olağan genel kurulda başkanlığı tehlikede olan bu şahsın son çırpınışlarını tüm kent ve kamuoyu dikkatli izlemelidir.

9- Belediye Derincespor Kulübü Yönetimi olarak şunu deklare etmek istiyoruz. Engin Koyun’un şahsi parasını talep etmedik ve asla da istemiyoruz. İşbirliği protokolü konusunda muhatabımız Kocaelispor’dur. Masaya oturma sebebimiz işbirliği-dayanışma projesidir. Sportif-teknik-ekonomik işbirliği konularında projelendirmeye çalıştığımız konular Kocaelispor ve Belediye Derincespor arasındadır.

10- Sayın Engin Koyun tarafından 1.300.000 TL’lik şahıs çeklerini kulüp kasasına koyarak kentin tanımadığı bir şahsa Belediye Derincespor Kulübü’nün anahtarlarını teslim etmeye zorlamasını kentin ve değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

11- Son olarak sayın Engin Koyun basın açıklamasında, Belediye Derincespor yöneticilerinin pişman olduğunu ve yeniden görüşmek istediğini beyan etmiştir. Belediye Derincespor kulübü yöneticileri olarak ilkeli duruşumuzdan ve aldığımız kararlardan asla taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Belediye Derincespor kulübümüzü temsil faaliyetlerimizdeki beyanatlarımızın arkasındayız. Bu uğurda kendisine sarf ettiğimiz sözlerden pişman olmadığımızı buradan belirtmek istiyoruz. Kendisini ise yalan beyanlarıyla baş başa bırakıyoruz…