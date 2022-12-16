16 Ara 2022 - 11:08- Kültür-Sanat G: 16 Ara 2022 - 11:11

Netflix dizisi en çok izlenen diziler arasında

Afşin Kum’un romanından uyarlanan 8 bölümlük "Sıcak Kafa", ikinci haftasında 10 milyon 910 bin saat izlenerek Netflix'in en çok izlenen dizilerinin arasına girdi
Netflix dizisi en çok izlenen diziler arasında mask
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Başrollerini Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Sıcak Kafa, 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu.

Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanmış 8 bölümlük bir mini dizi olan Sıcak Kafa, Türkiye'nin ilk distopik dizisi olma özelliğini taşıyor.

Tims & B Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umut Turagay oturuyor. Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker ile birlikte diziyi kaleme alan senaristler arasında da yer alıyor.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Açıklanan 5-11 Aralık verilerine göre, 2 Aralık'ta başlayan "Sıcak Kafa" dizisi, ikinci haftasında 10 milyon 910 bin saat izlenerek Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 8'inci sıradan giriş yaptı.

Addams ailesi dizisi "Wednesday", 269 milyon 670 bin saat izlenmeyle toplam izlenmesini 1 milyar 22 milyon 190 bin saate çıkardı. 1 milyar saat sınırını geçerek "Dahmer"i geride bırakan "Wednesday", Dili İngilizce Diziler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

19 günde milyar saat sınırını geçen "Wednesday"in ilk sıradaki "Stranger Things" 4. sezonu geçebilmesi için 9 gün içinde yaklaşık 330 milyon saat izlenmesi gerekiyor.

(Cumhuriyet)

# türkiye

16 Ara 2022 - 11:08 - Kültür-Sanat

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