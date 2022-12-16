Bursa'da görülen dava sonuçlandı

"Taş Ocağının ÇED olumlu raporunu iptal etti, Kızderbent kazandı"

Şubat 2020 yılındanbuyana mahallelerine yapılacak taş ocağına karşı mücadele veren Kızderbentliler, açtıkları davayı kazandı. Bursa 3. İdare Mahkemesi, Karamürsel ilçesi Kızderbent mahallesinde açılması planlanan taş ocağının ÇED olumlu raporunu iptal etti.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Kocaeli Karamürsel Kızderbent mahallesinde açılması planlanan ancak mahalle sakinlerinin mücadele başlattığı taş ocağının ÇED olumlu kararını iptal etti.

Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetiminin 30 Haziran 2020'den buyana, 91 bin 958 hektarlık bir alana kurulacak ‘Karadere ve Kınalı Barajları Malzeme Ocakları Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali’ isimli taş ocağı projesini tarım ve hayvancılığı etkileyeceği nedeniyle karşı çıktı. Taş ocağı projesine karşı 25 Şubat 2021'de Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi vermiş, 22 Nisan 2022'de ise ÇED olumlu kararına karşı da dava açmış, ilk duruşma 27 Ekim 2022'de yapılmıştı.

Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal, karara ilişkin şunları söyledi:‘Önceki gün, dava sonuçlandı ve biz kazandık. Yaklaşık 2,5 yıldır verilen haklı bir mücadele vardı, emek vardı, haklılığımız vardı ama buna karşılık yapılmak istenen bir taş ocağı da vardı. Bizler herkese rağmen direndik ve kazandık.

“Bizler her şeye olumlu ya da olumsuz karşı çıkan bir düşünceye sahip değiliz, biz barajın yapılmasına da karşı değildik ama bir proje yapılırken maalesef günümüz düşünülerek yapılıyor. Günümüz düşünülerek yapılan projelerdeki hataların acısı ise yıllar sonra çıkıyor ve bunu hepimiz çekiyoruz. Dolayısıyla bu projede halkın yaşam kalitesini düşürecek bir projeydi ve biz de karşı çıktık. Karamürsel kazandı, Kızderbent kazandı, biz kazandık.”

Demirsoysal, "Kızderbent'te tarım ve hayvancılık yapılıyor. Karamürsel'in en büyük tarım alanları Kızderbent'te. Burada taş ocağı kurulursa, tarım ve hayvancılık bitecek. Taş ocağının yapılacağı yerde bir dere mevcut, bu derede köyün hayvanları besleniyor. Bu suyu da kirletecekler. O su ile bağ-bahçe sulanıyor, artık o da yapılamayacak hale gelecek."

Mahkemenin değerlendirmesi şöyle oldu,

Bursa 3. İdare Mahkemesi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının çevre açısından mevzuat ve bilimsel esaslara uygun olmadığı" sonucuna vararak, ÇED raporunun iptaline karar verdi:

Dava konusu projede yer alan barajların, bölgede giderek artan nüfusun ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu ile tarımsal faaliyetin yürütümü için gerekli olan sulamanın sağlanmasına dönük olması sebebiyle baraj yapımında kamu yararı bulunduğu ve baraj gövdelerinin planlandığı bölgeler, aks yerleri ile yüksekliklerinin bilim ve tekniğe uygun olduğu anlaşılmakta ise de nihai ÇED raporunda orman alanlarında ve kesilecek olası ağaç sayılarına ilişkin hesaplamalar gerçeği yansıtmadığı,

Orman amenajman planlarının dikkate alınmadığı, dolayısıyla orman sahalarına ilişkin hatalı veriler esas alınarak getirilen öneriler ve alınması öngörülen tedbirlere itibar edilemeyeceği,

Ayrıca, proje kapsamında baraja malzeme temini için inşaat süresince geçici olarak açılacak andezit ocağının orman arazisinde yer alması, yerleşik nüfusun bulunduğu ve yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Aktoprak ve Kızderbent mahallelerine yakın olması, Tuzla Deresi'nin sağ ve sol sahili arasında bulunması karşısında nihai ÇED raporunda alternatif malzeme ocaklarına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı,

Andezit ocağına yakın mesafede yer alan ve halihazırda faal olan üç adet malzeme ocağından malzeme temininin tartışılmadığı, proje kapsamında geçici olarak işletilmesi planlanan malzeme ocağı faaliyetinin bahsi geçen duyarlı yörelerde kalıcı çevresel etki bırakma ihtimalinin bulunduğu dikkate alındığında, projenin yapılacağı yerin ve etki alanının çevresel özelliklerini, çevresel etkilerini belirlemede yetersiz olduğu ve olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da azaltılmaları için alınacak önlemleri yansıtmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü, Yalova/Altınova'daki Karadere-Kınalı Barajları için Kızderbent Mahallesi sınırları içerisinde, Aktoprak mevkiinde taş ocağı açmayı ve beton santrali kurmayı planlıyordu. Açılacak taş ocağıyla Yalova'da yapılmak istenen Karadere sulama ve Kınalı içme suyu barajlarına malzeme temin edilmesi amaçlanıyordu. Bunun üzerine Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ve Kızderbentliler, konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Buna göre, Yalova ili, Altınova İlçesi, Fevziye ve Karadere köyleri Yalova İli Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy Köyü, Kocaeli İli Karamürsel İlçesi, Sametler ve Kızderbent Mahallesi mevkilerinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘Karadere Barajları, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali’ projesi 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak giren Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş olup Çere ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen özel formata (konu başlıkları) göre nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanmıştır., lakin raporun içeriğinin eksik ve yetersiz olduğu.

Nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu projede öngörülen faaliyet için hazırlanan raporun içeriğinin eksik olması ve etkilerin tam değerlendirilmediği gerekçesi ile toprakta, suda veya havada kalıcı özellik gösterip çevreyi kirletebileceği ve gerekli çevreyi korumak için önleyici önlemleri içermediği. ÇED sürecinde eksiklerin olmasıyla bu eksiklerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin işletme sürecinde yaşanması muhtemel olaylar olduğu değerlendirildiğinde bilimsel ve teknik yönden yeterli olmadığı , ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının çevre açısından mevzuat ve bilimsel esaslara uygun olmadığı’ yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, söz konusu raporu davalı idareci ve müdahil DSİ tarafından yapılan itirazlar, raporun dayandığı teknik ve bilimsel veriler karşısında anılan raporu kusurlandırıcı nitelikte bulunmayıp, bilirkişi raporu mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte görülmüştür.

Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgelerin bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu projede yer alan barajların, bölgede giderek artan nüfusun ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu ile tarımsal faaliyetin yürütümü için gerekli olan sulamanın sağlanmasına dönük olması sebebiyle baraj yapımında kamu yararı bulunduğu ve baraj gövdelerinin planlandığı bölgeler, aks yerleri ile yükseklerinin bilim ve tekniği uygun olduğu anlaşılmakta ise de, nihai ÇED raporunda orman alanlarına ve kesilecek olası ağaç sayılarına ilişkin hesaplamanın gerçeği yansıtmadığı, orman amenajman planlarının dikkate alındığı, dolayısıyla orman sahalarına ilişkin hatalı veriler esas alınarak getirilen öneriler ve alınması öngörülen tedbirlere itibar edilemeyeceği, ayrıca, proje kapsamında baraja malzeme temini için inşaat süresince geçici olarak açılacak andezit ocağının orman arazisinde yer alması, yerleşik nüfusun bulunduğu ve yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Aktoprak ve Kızderbent mahallelerine yakın olması, Tuzla Deresi’nin sağ ve sol sahili arasında bulunması karşısında nihai ÇED raporunda alternatif malzeme ocaklarına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı, andezit ocağına yakın mesafede yer alan ve halihazırda faal olan üç adet malzeme ocağından malzeme temininin tartışılmadığı, proje kapsamında geçici olarak işletilmesi planlanan malzeme ocağı faaliyetinin bahsi geçen duyarlı yörelerde kalıcı çevresel etki bırakma ihtimalinin bulunduğu da dikkate alındığında, projenin yapılacağı yerin ve etki alanının çevresel özelliklerini, çevresel etkilerini belirlemede yetersiz olduğu ve olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için alınacak önlemleri yansıtmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hüküm, Dava konusu işlemin iptaline karar verildiğini belirtti.