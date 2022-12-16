16 Ara 2022 - 11:19- Kültür-Sanat G: 16 Ara 2022 - 11:28

İzmit Tarihinde İz Bırakanlar sanat severleri bekliyor

2 kadın ressam tarafından hazırlanan "İzmit Tarihinde İz Bırakanlar Yağlı Boya Resim Sergisi" arkeoloji müzesinde açıldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit Tarihinde İz Bırakanlar sanat severleri bekliyor mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde dün "İzmit Tarihinde İz Bırakanlar Yağlı Boya Resim Sergisi" sanat severlere kapılarını açtı. 2 bin 3 yüz yıllık aralıksız bir geçmişe sahip olan İzmit’in tarihine yön veren, kararlarıyla, hizmetleriyle, kahramanlıklarıyla kent tarihine damga vuran isimlerin resimleri ile dolu olan sergi 29 Aralık tarihine kadar açık olacak. Ressamlar Ecaterina Nicolau ve Vehbiye Başkan'ın hazırladığı sergide Nikomedes'le, Feyzullah İzmidi'yle, Pilinius'la, Akça Koca Bey'le ve diğer birçok isimle belki de ilk kez tanışacaksınız.

16 Ara 2022 - 11:19 - Kültür-Sanat

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.009.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Musiki Derneği’nin 75. Yılına özel konser verilecek! mask
Kocaeli Musiki Derneği’nin 75. Yılına özel konser verilecek!
7 bin öğrenci, “Buğday Tanesi” filmiyle buluşacak mask
7 bin öğrenci, “Buğday Tanesi” filmiyle buluşacak
Hazreti Mevlana "sema mukabelesi" ile anıldı mask
Hazreti Mevlana "sema mukabelesi" ile anıldı
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor mask
Yıllardır gözünü ateşten ayırmıyor
KASK ve kentin gençlerinden muhteşem fotoğraf sergisi mask
KASK ve kentin gençlerinden muhteşem fotoğraf sergisi
‘Her Şey Bedava’ tiyatro oyunu 26 Aralık’ta SDKM’de mask
‘Her Şey Bedava’ tiyatro oyunu 26 Aralık’ta SDKM’de
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL