İzmit Tarihinde İz Bırakanlar sanat severleri bekliyor

Kocaeli Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde dün "İzmit Tarihinde İz Bırakanlar Yağlı Boya Resim Sergisi" sanat severlere kapılarını açtı. 2 bin 3 yüz yıllık aralıksız bir geçmişe sahip olan İzmit’in tarihine yön veren, kararlarıyla, hizmetleriyle, kahramanlıklarıyla kent tarihine damga vuran isimlerin resimleri ile dolu olan sergi 29 Aralık tarihine kadar açık olacak. Ressamlar Ecaterina Nicolau ve Vehbiye Başkan'ın hazırladığı sergide Nikomedes'le, Feyzullah İzmidi'yle, Pilinius'la, Akça Koca Bey'le ve diğer birçok isimle belki de ilk kez tanışacaksınız.