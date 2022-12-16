 'Yılbaşı İyilik Pazarı' açılıyor

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için her daim destek veren İzmit Belediyesi, yeni bir etkinliğe daha imza atacak. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 24-31 Aralık 2022 tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında BELSA B Blok önünde kurulacak olan stantlar ile evde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini sergiletme imkanı sunacak.
DAYANIŞMA VE ÜRETİM AĞI GÜÇLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Üreten kadınların ortaya koydukları ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkânı sunan İzmit Belediyesi, BELSA Plaza B Blok önünde kurulacak pazar ile birlikte kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu stantlar sayesinde vatandaşlar, yılbaşı öncesi el emeği ürünleri sevdiklerine hediye edebilme imkanına sahip olabilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.