16 Ara 2022 - 12:05- Yaşam G: 16 Ara 2022 - 12:07

İzmit'te vatandaşlara çorba ikramı

Mobil ikram araçlarıyla farklı noktalarda vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.
İzmit'te vatandaşlara çorba ikramı mask
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Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen mobil ikram araçları, soğuk kış günlerinde vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. İzmit Belediyesi Aşevinde üretilen çorbalar, vatandaşların yoğun olduğu hastane, okul, fabrika ve iş istikametleri noktasında sabahın erken saatlerinde hizmet veriyor. Hafta içi her gün Kuruşçeşme, Yenidoğan, Doğu Kışla, Umuttepe ve Yenicuma noktası olmak üzere mobil ikram aracı 5 noktada vatandaşlara ücretsiz çorba hizmeti veriyor.
# Okul, İzmit belediyesi

16 Ara 2022 - 12:05 - Yaşam

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