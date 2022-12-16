Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için çalışıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) vatandaşlara her alanda eğitim vermeye devam ediyor. İstihdam ve el beceri eğitimlerinin yanı sıra yabancı dil branşları ve müzik gruplarına da ağırlık veren KO-MEK her yaştan vatandaşa 359 farklı branşta eğitim veriyor. KO-MEK kurslarının tamamen ücretsiz ve verilen eğitime göre alanında uzman eğitmenlerinin olması nedeniyle Kocaeliler ve çevre illerden yoğun talep almasına neden oluyor.

KANDIRA’DA SANAT VAR

Müzik branşı konusunda oldukça geniş alt yapıya ve alanında uzman eğitmenlere sahip olan KO-MEK, Halk Eğitim Merkezi ile ortak yaptığı çalışmalarla da vatandaşa eğitim vermeye devam ediyor. Kandıra KO-MEK kurs merkezinde açılan Türk Müziği Koro Çalışması branşında eğitim alan kursiyerler bu günlerde oldukça hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 30 kişilik koro çalışmasıyla klarnet eşliğinde sevilen şarkıları seslendiren kursiyerler KO-MEK’in sağlamış olduğu imkânlardan oldukça memnun.

REKORLAR KİTABİNA GİREBİLMEK

Deneyimli koro şefi Aysel Demircan eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziğine gönül vermiş 30 kursiyer nisan ayında yapılacak olan Guinness rekorlar kitabına girebilmek için çalışıyor. KO-MEK ve Halk Eğitim ile birlikte açılan kursta koro şefi olan Aysel Demircan konuşmasında, ‘’Burada KO-MEK sayesinde çok iyi bir ortam oluşturduk. Kursiyerlerimizle birlikte ocak ayında düzenlenecek yarışmada başarılı olarak nisan ayında düzenlenecek olan 15 bin kişilik koroda yer alarak Guinness rekorlar kitabına girmek için çalışıyoruz’’ dedi.

GENÇLERİN BU SANATA İLGİ DUYMASINI İSTİYORUZ

Türk sanat müziğine gönül vermiş kursiyerlerin katıldığı eğitimde yer alan Kandıra Eski Belediye Başkanı İsmail Genç ise “Türk sanat müziğine çok meraklıyım, son zamanlarda kendimde biraz boşluk, hissettim bu yüzden bu koro çalışmasına katılmak istedim. Daha öncede bu tür çalışmalar yapıyorduk en iyi koronun içinde bulunup Guinness rekorlar kitabına girebilmek için buradayız. Türk sanat müziğini geliştirmemiz lazım devletimizin de bu konuda çeşitli çalışmaları var. Bu sanata belirli yaş üstünde insanlarımız katılıyor. Biz buradan da sizin vesilenizle gençlerimizin de bu sanat dalına yönlendirilmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

BAŞKAN UYGUR: KANDIRA KLARNETİN YUVASI

Bir diğer kursiyer Kandıra Musiki Derneği Başkanı Rüştü Uygur, “Kandıra’da bir sanat aşkı var, burası klarnetin yuvası biz bunu öldürmek ve unutulmasını izlemek istemiyoruz. Son zamanlarda Kültür Bakanlığımızın sanata verdiği değeri biz burada görüyoruz. KO-MEK bize her türlü imkânı sağlayarak kapılarını açtı bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Gençlerin Türk Sanat Müziğine gönülden bağlanması gerektiğini ifade eden Uygur, yeni neslin tarihten gelen kültürü öğrenmesi için ailelerin de çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.