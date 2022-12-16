16 Ara 2022 - 12:30- Ekonomi G: 16 Ara 2022 - 12:35

Pasaport ücreti 2023 yılında ne kadar olacak? Pasaporta rekor zam yolda

Yeni yıl ile birlikte vergi, harç ve cezalara zam gelecek fakat bu kez dudak uçuklatan bir zam oranı yolda. Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 123 olarak belirlendi ancak Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden Değerleme oranı olduğu gibi yansıtılırsa, 2023 yılında 4-10 yıllık pasaport ücreti 1.478 TL'den 3.295 TL'ye yükselecek.
Pasaport ücreti 2023 yılında ne kadar olacak? Pasaporta rekor zam yolda mask
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Yeni yılın sabahına vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacağız. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşanabilir.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.

2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 olabilecek. Aradaki fark ise 907,72 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 olabilecek. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 36,2 SEVİYESİNDEYDİ

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

16 Ara 2022 - 12:30 - Ekonomi

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