Gazeteci Erdal Sertel kalp krizi geçirdi

Kentin tanınan ve sevilen isimlerinden gazeteci Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. İnternet televizyonu sahibi olan Erdal Sertel daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti. Sertel’in kalp krizi geçirmesi sonrasında tekrar anjiyo tedavisi yapıldığı ve başarılı geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi geçtiği öğrenilen Sertel yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor.

Erdal Sertel’in kızı gazeteci Feyza Bilge Sertel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babam Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti şu anda tekrar anjiyo oldu ve başarılı geçti. Yoğun bakım servisinde dinleniyor. Sevenlerinden, dostlarından tek istediğim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.