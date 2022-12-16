16 Ara 2022 - 13:50- Asayiş G: 16 Ara 2022 - 15:03

Gazeteci Erdal Sertel kalp krizi geçirdi

Kentimizin tanınan gazetecilerinden Erdal Sertel kalp krizi geçirdi
Gazeteci Erdal Sertel kalp krizi geçirdi mask
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Kentin tanınan ve sevilen isimlerinden gazeteci Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. İnternet televizyonu sahibi olan Erdal Sertel daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti. Sertel’in kalp krizi geçirmesi sonrasında tekrar anjiyo tedavisi yapıldığı ve başarılı geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi geçtiği öğrenilen Sertel yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor.

Erdal Sertel’in kızı gazeteci Feyza Bilge Sertel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babam Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti şu anda tekrar anjiyo oldu ve başarılı geçti. Yoğun bakım servisinde dinleniyor. Sevenlerinden, dostlarından tek istediğim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

16 Ara 2022 - 13:50 - Asayiş

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Yorumlar

(2)
01

Kanalan Fruk - Kendisine iyi dileklerimi sunar, en yakın zamanda sağlığının daha da iyi olmasını diliyorum

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 14:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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