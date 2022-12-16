Gazeteci Erdal Sertel kalp krizi geçirdi

Kentin tanınan ve sevilen isimlerinden gazeteci Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. İnternet televizyonu sahibi olan Erdal Sertel daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti. Sertel’in kalp krizi geçirmesi sonrasında tekrar anjiyo tedavisi yapıldığı ve başarılı geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi geçtiği öğrenilen Sertel yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor.
Erdal Sertel’in kızı gazeteci Feyza Bilge Sertel sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Babam Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı. Daha önce anjiyo ve bypass geçirmişti şu anda tekrar anjiyo oldu ve başarılı geçti. Yoğun bakım servisinde dinleniyor. Sevenlerinden, dostlarından tek istediğim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tarihten Baltacı - Allah acil şifalar versin
Kanalan Fruk - Kendisine iyi dileklerimi sunar, en yakın zamanda sağlığının daha da iyi olmasını diliyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.