Eğitim İş Neslihan hocanın yanında oldu!

Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şubesi Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulunda kıyafeti nedeniyle sözlü tacize uğrayan Neslihan Öğretmeni yalnız bırakmadı. Eğitim İş, okulun önünde yaptığı açıklamada öğretmenler ve öğrenciler için güvenli eğitim alanları talep etti. Açıklamaya öğrenci velileri de destek verdi. Şube Başkanı Sabri Mutlu’nun yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Daha önce defalarca gördüğümüz öğretmene şiddet olaylarının bir yenisi daha Körfez Yeniyalı İlkokulunda gerçekleşmiştir. Görevi başında bir öğretmenimiz okulu basan bir veli tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş ve küfredilmiş, hakarete maruz kalmış sözlü saldırı sonrası da tehdit edilmiştir. Bu üzücü olay maalesef ki ilk değildir. Aynı veli tarafından ilçemiz Atatürk Ortaokulu öğretmenlerine yönelik olarak da mesnetsiz iftiralarla CIMER şikayeti oluşturulmuş, her iki okuldaki öğretmenlerimizin tamamının kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Bu hadsiz veli, sadece eğitim çalışanlarının değil, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bu devletin temel ilkesi olan Laiklik ilkesinin de düşmanıdır” dedi.

“DAHA LAİK DEVAM EDECEĞİZ”

Din ile ilgisi olmayan, emperyalizmin işbirlikçisi karanlık yapıların son günlerde basından takip ettiğimiz çocuk istismarcılarından rahatsızlık duymayan bu zihniyet, öğretmenlerimizin Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı olmayan kıyafetinden rahatsızlık duyması manidardır. Hesaplaşma öğretmenimiz ile değil Çağdaş, Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti iledir. Bu hafta yaşanan olay da ikinci Kubilay vakasından başka bir şey değildir. Bizler, bu ülkenin geleceğini yetiştiren öğretmenler olarak hiç bir gerici saldırıdan korkmadık, korkmayacağız. Karanlık odakların kurmaya çalıştığı bu tuzağa düşmeyeceğiz. Çocuklarımızı bilimsel yöntemlerle daha aydın, daha bilinçli, daha çağdaş, daha demokratik, daha laik yetiştirmeye devam edeceğiz.

“ŞİDDETE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da okullarımızda eğitim çalışanlarına uygulanan şiddete seyirci kalmayacağız. Okullarımıza yeterli kaynak ayırmayarak eğitimimizi her yönden zaafa uğratan Milli Eğitim Bakanlığını görevini yapmaya davet etmeye devam edeceğiz. CİMER ve MEBİM hatları mesnetsiz şikâyet ve iftira alanı olmaktan kurtarılmalıdır. Bu platformların dedikodu platformu olarak kullanılmasının engellenmesi, eğitim çalışanlarının itibarsızlaştırma aracı olmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Zaman zaman Bakanlık yetkililerince de öğretmenleri değersizleştiren ve hedef gösteren nitelikteki açıklamaları sonucunda bu tür şiddet olayları yaşanmaktadır.

“GÜVENLİ ALAN İSTİYORUZ”

Biz Eğitim emekçileri olarak okullarımızın, hem öğrencilerimiz hem de eğitim çalışanlarımız için güvenli alanlar olmasını istiyoruz. Öğretmene şiddet eyleminin karşısında duracağımızı ve tepkimizi tüm demokratik yollarla ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz! Unutulmamalıdır ki öğretmenlerimiz itibarsızlaştırıldıkça ve şiddete maruz kaldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır. Yaşanan saldırı olayında idari ve hukuki sürecinde takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.