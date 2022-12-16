KESK Kocaeli maaş bodrolarını yaktı!

KESK Kocaeli Şubeler Platformu bugün kent meydanında erte işçi grevlerine karşı tepki niteliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonunda geçim sıkıntısına da tepki olarak maaş bodroları yakıldı. Açıklamaya KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına Haber Sen il Temsilcisi Emre Toptaş, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, Büro Emekçileri Sendikası Yeliz Yılmaz Karstarlı, Eğitim Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, TMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu İl Sekreteri Mehmet Ali Elma, SES Kocaeli Şube Başkanı Murat Harata, HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, HDP İzmit İlçe Eş Başkanı Murat Harata katıldı.

“MAAŞLARIMIZ MUM GİBİ ERİYOR”

KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına açıklamayı okuyan Haber Sen il Temsilcisi Emre Toptaş, “Ülke olarak gittikçe derinleşen çoklu krizin ortasındayız. Hayat pahalılığından, işsizliğe, hukuk ve adaletten iç ve dış politikaya kadar her alanda adeta çıkmaz bir sokağa sürüklenmiş bulunuyoruz. Karşımızda iki ülke tablosu var. Birinci tabloda faizden, ranttan, emek sömürüsünden beslenen mutlu azınlık servetine servet katıyor, semirdikçe semiriyor. İkincisinde emeği ile geçim mücadelesi verenlerden yoksullaştırılan halktan oluşan; işçiler, emekçiler, asgari ücretliler, emekliler, çiftçiler, küçük esnaflar, işsizler, dar gelirliler olarak, her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Artan hayat pahalılığında maaşlarımız, ücretlerimiz mum gibi eriyor.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Bin bir çeşit Ali Cengiz oyununa başvuran resmi rakamlar bile artık bu ülkede yaşanan işsizliği, hayat pahalılığını gizlemeye yetmiyor. Son haftada yaşadığımız üç yasaklama girişimi de gizleme çabalarının diğer göstergesi olmuştur. İlk olarak yukarıda belirttiğimiz ekonomik tabloda emeklerinin hakkını isteyen Bekaert işçilerinin kentimizdeki grevi, cumhurbaşkanı tarafından milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ama bugün görüyoruz ki bıçak kemiğe dayandığı için işçiler karara rağmen haklı direnişlerini sürdürmekte ve grev devam etmektedir. Buradan haklı mücadelelerini selamlıyoruz.

“HALK İRADESİ GASP EDİLEMEZ”

İkinci olarak daha önceden de farklı yerlerde benzer girişimleri görülen, İstanbul Halkının iradesine adeta gasp girişimi olan dava sonucudur. Kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak adlandırılan ve neticesinde İstanbulların oylarıyla seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezasına çarptırılmıştır. Daha önce HDP ve CHP belediyelerine kayyım atayan, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri gereğinden çok uzun süren tutukluluk süreçleriyle cezaevlerinde tutan, atılan tweetler sebebiyle Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getiren iktidar, durmayacağını devam edeceğini göstermiştir. Biz de buradan diyoruz ki Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul’daki seçmen iradesinin yanındayız. Halk iradesi gasp edilemez!

“ARTIK YETER”

Üçüncü olarak 17 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştireceğimiz ‘Artık yeter! Emekten halktan yana, seçim bütçesi değil geçim bütçesi istiyoruz’ şiarlı mitingimize ilişkin Ankara Valiliği tarafından verilen cevap bunun son örneğidir. Ankara Valiliği haftalar önce Tandoğan Meydanı için yaptığımız başvuruya uzun süre cevap vermemiştir. Dün saat 10’da yani mitinge 48 saat kala verilen cevapta ise miting yerinin Anıtpark olarak belirlendiği bildirilmiştir. Üstelik miting kısa bir saat dilimi ile sınırlandırılmak istenmiştir.

“MİTİNGLERİMİZİ YASAKLAMAKTA SINIR TANIMIYORLAR”

Başta üyelerimiz olmak üzere bütün illerden Ankara’ya gelecek on binlerce işçi ve emekçi Anıtpark’a sıkıştırmayı hedeflemenin tek bir anlamı vardır. O da fiili miting yasağıdır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı ile örgütlenme, ifade ve düşünce özgürlüğüne darbedir. Bu engelleri koyan ülkeyi yönetenlerin görüyoruz ki tek programı var. Emeği ile geçinenlere ve halka dayatılan bu program köleliğe ve yoksulluğa uyum programdır. Sistemin çarkları yıllardır bu programı hayata geçirmek için dönüyor. Üstelik diyorlar ki “Hiç kimse bu kölelik ve yoksulluk programımıza itiraz etmesin, hakkını aramasın, sorgusuz sualsiz biat etsin.” Bunun için grevlerimizi toplantılarımızı, basın açıklamalarını, mitinglerimizi yasaklamakta sınır tanımıyorlar.

“SAĞLIĞA, ULAŞIMA YATIRIM YOK”

Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Bu yasaklama ve engellenmeler bize geri adım attıramayacaktır. Bu hukuksuzluklar silsilesi son buluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hepimiz biliyoruz ki TBMM’de görüşmeleri tamamlanacak olan bütçe de yıllardır bizlere, halka dayatılan Kölelik ve Yoksulluk Programının bir parçasıdır. Nitekim daha önceki bütçeler gibi bu bütçede de işçiler yine yok. Kamu emekçileri yine yok. Açlık sınırı altına itilen on milyon asgari ücretli, 3 bin 500 TL ile açlık sınırının yarısına bile denk gelmeyen bir maaş reva görülen milyonlarca emekli yok. Kadınlar, gençler yok. Kamu hizmetlerine, eğitime, sağlığa, ulaşıma yatırım yok.

“RANTÇI SİYASET”

Tüm bu tespitler ve yasaklamalar sonrası taleplerimizi sıralamak isteriz. Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınması, mali kayıplarımızın yaşanan gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesi, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması, kaynaklarımızın savunmaya, güvenlikçi politikalara, silahlanmaya değil; adaletin tesis edilmesi, emek, barış ve demokrasi için kullanılması için, tüm yurttaşlarımıza, sofraları ve gelecekleri için adım atmaları, seslerini yükseltmeleri, bu tekçi rantçı siyasetten tek kurtuluşun emekçilerin dayanışmasından geçtiğini görmeleri çağrısında bulunuyor ve diyoruz ki; Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim” ifadelerine yer verildi.