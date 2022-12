Özka Lastik Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında

Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren ÖZKA Lastik, Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği Anadolu 500 sıralamasına her yıl olduğu gibi bu yıl da adını yazdırdı. 2021 yılının verilerine göre hazırlanan sıralamada, ülke ekonomisine pozitif etki sağlayan ÖZKA Lastik geçtiğimiz yıl da 171. sırada olan konumunu korudu.

Tüm dünyada yaşanan enflasyon baskıları, hammadde fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri ve ekonomik dengesizliklere rağmen listede güçlü bir yer edindikleri için gururlu olduklarını ifade eden ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, önümüzdeki dönem için de özellikle ihracatta büyüme beklediklerini kaydetti. “Hem dünyada hem ülkemizde gerçekleşen daralmanın ardından, büyüme trendinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle tarım alanını çok etkileyen enflasyonist süreç dolayısıyla, artan gıda talebinin de etkisiyle tarım makineleri alanında yapılacak yatırımların artış göstereceğini düşünüyoruz. Ertelenen alt yapı yatırımları önümüzdeki süreçte ürün grubumuza olan talepleri daha da artıracak. Kur etkisinin de yaratacağı rekabetçi fiyat avantajı ile özellikle ihracat pazarında büyüme bekliyoruz.” şeklinde konuşan Kanık, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdikleri kapasite yatırımlarını dijital dönüşüm yatırımları ile destekleyerek, büyüme trendlerini ve rekabet üstünlüğündeki sürekliliği korumayı hedeflediklerini belirtti.

2004 yılından bu yana merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında kendi sektöründe ilk 3’te yer alan ÖZKA Lastik, Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu (ISO 500) 2021 listesinde 337. sırada, Fortune 500 listesinde ise 374. sırada yerini alıyor.

90’dan fazla ülkeye ihracat, iç pazarda % 40 pazar payı…

Zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe Türkiye’yi aşarak dünya topraklarında iz bırakan yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. Üretiminin %70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden marka; Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor.