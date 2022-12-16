1964 yılında Gümüşhane’de doğan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Turgut Aytekin, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını da Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan, Atakent Cihan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde hasta kabulü yapmaya başladı.

Sırasıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (Müdür Yardımcılığı), Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Erzurum Numune Hastanesi, Kocaeli Romatem ve Özel Konak Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Turgut Aytekin, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları;

Osteoartrit (Kireçlenme),

Osteoporoz (Kemik erimesi),

İnflamatuvar Eklem Hastalıkları (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),

Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, Miyofasial Ağrı Sendromu vb.),

Boyun, Sırt, Bel Ağrıları ve Fıtıkları,

Ortopedik Rehabilitasyon;

Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri ve Dolaşım Bozuklukları,

Menisküs, Bağ Yaralanmaları ve Diğer Spor Yaralanmaları,

Skolyoz ve Omurga Eğrilikleri,

Düztabanlık ve Ayak Problemleri,

Ortopedik Operasyonların (Protez Gibi) Öncesi ve Sonrasında Rehabilitasyon,

Nörolojik Hastalıklar;

İnme, Beyin Hasarı ve Omurilik Yaralanmaları,

Serebral Palsi

Yüz Felci ve Sinir Yaralanmaları,

Kas Hastalıkları, MS

Parkinson

Romatizmal Ağrı Tedavisi

Enjeksiyonlar (Lokal Enjeksiyon Uygulamaları, Kuru İğne Tedavisi

Manuel Terapi,

Terapötik (Tıbbi) Masaj

Ozon Tedavisi,

Mezoterapi,

Ağrı Tedavilerinde Bantlama Tekniği (Kinezya Bant),

Spor Yaralanmaları Tanı ve Tedavisi

Kliniğimizde Gerçekleştirilen Fizyoterapi Uygulamaları

Elektroterapi Uygulamaları

ESWT

HİLTERAPİ

TECAR Radyofrekans Terapisi

Sıcak- Soğuk Uygulamalar

Mekanoterapi