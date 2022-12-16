1964 yılında Gümüşhane’de doğan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Turgut Aytekin, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını da Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan, Atakent Cihan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde hasta kabulü yapmaya başladı.
Sırasıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (Müdür Yardımcılığı), Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Erzurum Numune Hastanesi, Kocaeli Romatem ve Özel Konak Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Turgut Aytekin, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları;
Osteoartrit (Kireçlenme),
Osteoporoz (Kemik erimesi),
İnflamatuvar Eklem Hastalıkları (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, Miyofasial Ağrı Sendromu vb.),
Boyun, Sırt, Bel Ağrıları ve Fıtıkları,
Ortopedik Rehabilitasyon;
Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri ve Dolaşım Bozuklukları,
Menisküs, Bağ Yaralanmaları ve Diğer Spor Yaralanmaları,
Skolyoz ve Omurga Eğrilikleri,
Düztabanlık ve Ayak Problemleri,
Ortopedik Operasyonların (Protez Gibi) Öncesi ve Sonrasında Rehabilitasyon,
Nörolojik Hastalıklar;
İnme, Beyin Hasarı ve Omurilik Yaralanmaları,
Serebral Palsi
Yüz Felci ve Sinir Yaralanmaları,
Kas Hastalıkları, MS
Parkinson
Romatizmal Ağrı Tedavisi
Enjeksiyonlar (Lokal Enjeksiyon Uygulamaları, Kuru İğne Tedavisi
Manuel Terapi,
Terapötik (Tıbbi) Masaj
Ozon Tedavisi,
Mezoterapi,
Ağrı Tedavilerinde Bantlama Tekniği (Kinezya Bant),
Spor Yaralanmaları Tanı ve Tedavisi
Kliniğimizde Gerçekleştirilen Fizyoterapi Uygulamaları
Elektroterapi Uygulamaları
ESWT
HİLTERAPİ
TECAR Radyofrekans Terapisi
Sıcak- Soğuk Uygulamalar
Mekanoterapi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.