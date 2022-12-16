16 Ara 2022 - 14:49- Asayiş G: 16 Ara 2022 - 14:53

Türkiye Muhtarlar Derneği Fahri Başkanı Pehlivan hastaneye kaldırıldı

Lunasan’ın sahibi Mustafa Pehlivan geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Muhtarlar Derneği Fahri Başkanı Pehlivan hastaneye kaldırıldı mask
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Lunasan’ın sahibi olan, kentte geniş kesim tarafından tanınan Mustafa Pehlivan dün akşam saatlerinde ufak bir kaza geçirerek kalçasını kırdı. Türkiye Muhtarlar Derneği Fahri Başkanı olan Pehlivan hastaneye kaldırıldı. Pehlivan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
# türkiye, kaza

16 Ara 2022 - 14:49 - Asayiş

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