Lunasan’ın sahibi olan, kentte geniş kesim tarafından tanınan Mustafa Pehlivan dün akşam saatlerinde ufak bir kaza geçirerek kalçasını kırdı. Türkiye Muhtarlar Derneği Fahri Başkanı olan Pehlivan hastaneye kaldırıldı. Pehlivan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.