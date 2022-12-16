16 Ara 2022 - 14:56- Gündem G: 16 Ara 2022 - 15:02

Gazeteci Erdal Sertel taburcu oldu
Gazeteci Erdal Sertel taburcu oldu mask
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Kentin tanınan ve sevilen isimlerinden, Gazeteci Erdal Sertel kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Sertel, daha önce anjiyo ve bypass geçirdi. Sertel’in kalp krizi geçirmesi sonrasında tekrar anjiyo tedavisi yapıldığı ve başarılı geçtiği belirtildi. Hayati tehlikesi geçtiği öğrenilen Sertel yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak taburcu edildiği öğrenildi.

16 Ara 2022 - 14:56 - Gündem

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