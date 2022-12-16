Hamza Mutlu: “Karaköprü’de kendilerine yakışanı yapacaklar”  

CİDDİ BİR EMEK SARF ETTİLER

Son derece karakterli bir oyuncu grubuyla hareket ettiklerinin altını çizen Hamza Mutlu şu şekilde konuştu: Takımla 3 antrenman yapabilmiştik. Oyuncu grubunu beklediğimden iyi gördüm. Enerji ve coşkuları fena değildi. Bu nedenle Hacettepe maçıyla ilgili, eksiklerimiz olmasına rağmen bir tereddüdüm yoktu. Bunun da maça yansıyacağına inanıyordum. Skoru aldıktan sonra rakibi tamamen kapattık. İyi futbolculardan kurulu rakibimize çok faza pozisyon vermedik ve çocuklar çok ciddi bir emek sarf ederek kendilerine yakışanı yaptılar. Zaten sezon başından beri karakterlerini ortaya koyuyorlar.

ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Sayı olarak eksiğiz ve şuan antrenmanda 17 kişiyiz. 2 hafta önce antrenman temposu düşük geçmiş, Hacettepe maçında da çok mücadele ettiler. Çarşamba günü çalışmalara başlayacaktık ancak toparlayabilir miyiz diye düşündük ve Karaköprü maçının hazırlıklarına salı gününden itibaren başladık. Şanlıurfa’da zorlu bir maça çıkacağız. İlk yarının son maçı ve sadece biz değil tüm takımlarda gevşemeler olur. Belki ayrılacaklar, sakatlanmak istemeyecekler. Bizler de bunları yaşadık. Ben, Murat hoca, Ekrem ve Emre hocalar böyle olmaması için çaba sarf ediyoruz.

PERDEYİ İYİ KAPATACAKLAR

Kardeşlerime de aynısını söyledim. Onlar yapması gerekenleri sezon başından beri yaptılar. Önce kendileri için sonra yanlarındaki takım arkadaşları için fedakarlık yapıyorlar. Karaköprü maçında sonuç ne olursa olsun mücadele anlamında bir tepki vereceklerini düşünüyorum. İnanıyorum ki Şanlıurfa’da perdeyi iyi kapatacaklar.

BENCİLLİK YAPMAK İSTEMEDİK

Mehmet Tosun 4-5 hafta yoktu. Geçen maç kadroya aldık, zorunlu olmadıkça kullanmayacaktık. Allah’a şükür kullanmadık. Çünkü önceliğimiz futbolcu sağlığıdır. Uğurcan Bekçi için de sakatlığı geçmiş değil. Ona da teşekkür ediyorum. Hacettepe maçında çok oynamak istedi. Bu ciddi bir fedakarlıktı ancak biz futbolcu açısından o riski almak istemedik. Böyle bir şey yapsaydık bencillik yapmış olurduk. Hakan da hasta.

ÖNCE 3, OLMUYORSA EN KÖTÜ 1 PUAN

Alt yapıyla ilgili çalışma isteğim hep vardı. Burada birçok şeyi öğrenebileceğimi düşünüyordum. A takım konusu planlı bir durum değildi, elzemdi. Biz sonuçta kulübün çalışanlarıyız. Kulübümüz iki maçlığına böyle bir görev uygun gördü, biz de görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Çok zorlandık mı, açıkçası zorlanmadık. Bir farkı var tabi ki. Futbolcuyken kendinden sorumlusun, antrenörsen organizasyondan sorumlusun. Bu konuda Murat Başak ve diğer hocalarım da sağ olsunlar çok yardımcı oldu. İlk maçımızdan alnımızın akıyla çıktık. İkinci maçında alabiliyorsak 3, alamıyorsak 1 puanla dönüp görevimizi teslim edeceğiz.

ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜN AKIBETİ

Açık bir şekilde belirteyim. A takımla ilgili bir beklentim yok. Başlarken de yoktu. Buradaki 15 günlük sürece tamamen kendimi geliştirme ve kendime yatırım amaçlı bakıyorum. Kulübün şartları ne olur yarın neler olur buna bir şey diyemem ancak dediğim gibi bir beklenti içine kendimi sokmuyorum. Yoksa benim U-15 takımımın ligi devam ediyor. Orada da devre arasına girildi. Bu da benim adıma ayrı bir şans. Daha önemli olan kulübün akıbeti. Biliyorsunuz ki futbolcular takımı federasyona verdi, sıkıntıları var. Umarım devreye kafaları rahat bir şekilde girerler.