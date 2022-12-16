16 Ara 2022 - 16:03- Siyaset G: 16 Ara 2022 - 16:06

AKP kurucusu Demokrat Parti'ye başkan oldu

AKP Gebze kurucularından Murat Öngeren Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanı oldu

Cihat Polat
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AKP kurucusu Demokrat Parti'ye başkan oldu mask
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Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanı görevden alındı. 2 yıldır Gebze ilçe başkanlığı görevini yürüten Engin Yüce görevden alındı. DP Gebze'de Yüce'nin yerine AKP Gebze kurucularından olan Murat Öngeren atandı.
# AKP

16 Ara 2022 - 16:03 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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