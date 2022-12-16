“Konut sektörü kan kaybediyor”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı konut satış verilerini değerlendirdi. Keleş, Türkiye genelinde 2022 yılı Kasım ayında konut satışlarının, geçen yılın aynı ayına göre %34,1 azaldığını belirtti. Keleş, Kocaeli’de ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir düşüş olduğunu söyleyerek, rakamın %40.05 bandında olduğunu ifade etti.

KONUTLARA ULAŞMAK

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadelerikullandı: “Bilindiği gibi sosyal konut destek paketiyle, dar gelirli vatandaşlarımız için devletimizbir proje çalışması başlatılmıştı. Bununla ilgili de yaklaşık 8 milyona yakın başvuru teknik olarakda; 5 milyona yakın kabule uygun rakam ortaya çıktı. Bizim bir şekilde, konut üretimini hızlı birşekilde arttırmamız gerektiği sonucu ortaya çıktı. Nihayetinde devletimiz; 2 yıl içerisinde 250 binvatandaşımıza konut üretebilecek. Eğer biz özel sektörü bu işin içerisinde dahil edemezsek, havuzdagözüken 5 milyon ilk defa ev sahibi olacak, vatandaşımızın önümüzdeki dönemde konutlaraulaşması çok daha zor olacak.

“KREDİ DESTEĞİ SAĞLANMALI”

Bununla ilgili konut alacak, orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için, özellikle konut kredi destekpaketleriyle desteklenebilir. Buradaki koşul, ilk evinin olması ya da yaşadığı şehirde ilk evininolması. Bununla ilgili ciddi bir konut kredi finansman desteği sağlanması gerekmektedir. Bununlailgili de, orta ve dar gelirli aileler için finansmanın kısıtlı tutulması gerekiyor. Çünkü yüksektutulduğunda, geliri yüksek vatandaşlar da bunda istifade etmek isteyebilir. Bunda da sınırlamanın 1milyon ila 3 milyon TL arasında tutulduğunda bugünkü inşaat maliyetlerinde, ortalama 3+1 evihtiyacınız karşılayabilecek bir aralık olarak gözüküyor. Kredi destek faiz oranının, devlettarafından süspanse edilerek düşük oranda faizle konut almalarını teşvik etmek gerekiyor.

İNŞAAT MALİYETLERİ ARTTI

Ayrıca finansman desteğiyle sadece sorun çözülmüyor. İnşaat maliyetlerinin de bir şekildedurdurulması ve buna göre bir maliyet çıkartılması gerekiyor. Devletimizin resmi harçlarla ilgili,yapı denetim olabilir, ruhsat harcı olabilir veya farklı resmi harçlarda da bu maliyette zamlarınmakul sevide oluşması gerektiğini düşünmekteyim. Bilindiği gibi bu ay sonunda yılı devirmişolacağız ve önümüzdeki yıl, resmi harçlar ortaya çıkacak. Bugün bakıldığında %130’lardanbahsediliyor, resmi harçlardaki zam maliyetleri için. Bu maliyet girdileri, inşaat üretimindezorlandığımız bu dönemde artışa sebebiyet verecek. Ne kadar vatandaşa kredi desteği sağlansa da,inşaat girdileri arttırmış olacaktır. Bu noktada da devletimizden isteğimiz; resmi harçlarda dafedakarlık yaparak regule etmelerini arz etmekteyiz.

KAMU VE BELEDİYELER

Ayrıca yine, dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza girdi maliyetlerinde ne kadar mücadele verilse de;küresel anlamdaki etkileşimden dolayı belli bir oranda artışları engelleyememizden dolayı,elimizdeki tek koz, inşaat ve arsa maliyetiyle ilgili. Arsa maliyetleri bugün Kocaeli’de ölçeğindekonuşulduğunda, yaklaşık %30-%40’lara dayandı. Hatta %50’lilere dayanan bölgelerimiz var. Satışfiyatı olarak 2 milyonluk ortalama bir; 2+1 veya 3+1 ev düşünüldüğünde, bunun yaklaşık %40’ıarsadan gelmektedir.

KAR PAYLAŞIMI DURUMU

Belediyelerimizin, konuta elverişli arsalarında özel sektörle beraber karpaylaşımı şeklinde, makul seviyede kamunun belirleyeceği fiyat politikalarıyla konut üretebiliriz.Bu nokta da, üretilen konutlar orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilir.Nihayetinde kamunun marifetiyle üretebileceğimiz konut sayısı, 2 yılda 250 bin. Ama bugünTürkiye genelinde ilk defa konut sahibi olmak için hak kazanan kişi sayısı 5 milyon. Biz özelsektörü bu işin içerisine sokamazsak, inşaat ve konut maliyetleri yükselecektir ve vatandaşımızınkonutlara ulaşımı her geçen gün zorlaşacaktır.”