Kredi kartı kullananlar dikkat!

Salgın döneminden sonra nakit para yerine kredi kartı kullanımı daha da arttı. Tüketiciler ise harcamalar için kampanyalı kartlara yöneldi. Ancak alışveriş yaptıkça kredi kartında biriken puanlar, yıl sonunda silinebilir.Sadece kredi kartı puanları değil, uçuş ve alışverişlerden kazanılan hava yolu mil puanları kontrol edilmeli. Süresi dolan puanlar da kullanılmazsa siliniyor.

TÜKETİCİLERE TAVSİYE

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Sadece kredi kartlarıyla sınırlı olarak düşünmemek lazım. Mağazaların sadakat kartları örneğin zincir marketlerin, konfeksiyon, ayakkabı markalarının verdikleri kartlarda da biriken puanlar silinebiliyor. Örneğin kozmetikte sektöründeki şirketlerinde, çeşitli konfeksiyon sektörlerinde indirim sağlayan dijital uygulamalardaki puanlar, elbette bunlarla birlikte banka kartlarında ve kredi kartlarında birikmiş olan puanlar da yılbaşında silinebiliyor.

TÜKETİCİLERE BİLDİRİM

Ancak tüketiciler şu hususu gözden uzak tutmamalıdır. Önceden o karta yüklenecek puanlara silineceği konusunda geçerli bir bildirim yapılmamışsa, kart hamilleri puanlarının silinmesine itirazda bulunup haklarını alabilir, yani kartlarında biriken puanları kullanabilirler.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Şunu kimse akıldan çıkarmamalıdır ki ülkemizdeki tüketici kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre tüketicilerle akdedilmiş olan sözleşmeler süresi sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Dolayısıyla açık tarihli verilmiş bir puan kullanma hakkı sonradan sınırlandırılamaz.

VARİSLERİN DURUMU

Ayrıca kartını kapatmış olan tüketicilerin de birikmiş puanları üzerinde kazanılmış hakları vardır. Hatta vefat etmiş tüketicilerin varisleri de bu puanları kullanmaya hak sahibidirler.

TÜKETİCİLERE TAVSİYE

Bu nedenle mağduriyet yaşayacak tüketicilerin önlem olarak yıl sonunda önce kartlarında biriken puanları kullanmaları, kendilerine kart çıkarılan kuruluşlarca gönderilen mesajları dikkatle takip etmeleri, sorun çıktığı taktirde 30 bin liraya kadar olan çekişmelerle ilgili Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

KURULUŞLAR ŞARTLARI

Kart çıkaran kuruluşlar uyguladıkları puan kampanyalarını, şartlarını tek taraflı olarak değiştiremezler. Puan toplamasıyla ilgili daha önce ilanlarında, reklamlarında, broşürlerinde duyurdukları şartlara tüketiciye karşı bağlıdırlar.” (Milliyet)