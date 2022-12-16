16 Ara 2022 - 16:11- Asayiş G: 16 Ara 2022 - 16:14

Hayatını kaybeden genç kızlara acı veda

Kocaeli'de tankerin hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 genç kız son yolcuklarına uğurlandı.
Hayatını kaybeden genç kızlara acı veda mask
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Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu'nda dün meydana gelen kazada, trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca, A.A. hakimiyetindeki 77 ABB 900 plakalı tanker çarpmıştı. Hafif ticari araçtaki 3 kişiden Ayşegül Yılmaz (24) ve Miray Kesici (20) olay yerinde, ağır yaralı olan Feyza Gökgün (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kızların cansız bedenleri, aileleri tarafından morgdan teslim alındı.
Feyza Gökgün'ün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulundan bu yıl mezun olduğu öğrenildi. Cenazede Gökgün'ün sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, ailesi ise dakikalarca tabutunun üzerine kapanarak ağladı.

Ayşegül'ün Yılmaz'ın cenazesi Akçat Cami'de kılınan namazın ardından Akçat Mezarlığı'na, Feyza Gökgün'ün cenazesi Karamürsel Merkez Cami'de kılınan namazın ardından Çamçukur Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Miray Kesici ise Kızderbent Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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16 Ara 2022 - 16:11 - Asayiş

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