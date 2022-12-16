Konaklama vergisi başlıyor

Uygulamayla, otel, tatil köyü, butik otel, motel, pansiyon, yayla evinde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak. Resmi Gazete’de Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, “kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek” yani bunlar da vergiye tabi olacak. Lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamında yer alacak.